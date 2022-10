Was wird aus „Grafenkind“?

Von: Eberhard Jansen

Das „Grafenkind“-Büro an der Kolkstraße in der Diepholzer Innenstadt wird im November geschlossen. Der Vertrag der beiden „Citymanager“ Torben Kohring (links) und Sebastian Fabick läuft dann ebenfalls aus. © Jansen/Archiv

Die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz will keine Verlängerung des Citymanagement-Auftrages. Was jetzt aus der Marke „Grafenkind“ wird, ist noch offen.

Diepholz – Das „Grafenkind“-Büro an der Kolkstraße wird Mitte November geschlossen der Arbeitsvertrag der beiden „Citymanager“ läuft dann aus. Die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz strebt keine Verlängerung des Auftrages für das Citymanagement und Citymarketing in der Diepholzer Innenstadt an. Das geht aus einer am Montag vorgelegten Pressemitteilung der Fördergemeinschaft hervor. „Was aus der Marke ,Grafenkind‘ wird, ist noch offen“, sagte Sebastian Hering vom Vorstand der Fördergemeinschaft, die sich im nächsten Jahr um die Durchführung von Events und Festen kümmern und ihre Mitglieder weiter bei der Bewältigung der verschiedenen anstehenden Herausforderungen unterstützen wolle.

„Die ehrenamtlichen Ressourcen des Vereins reichen nicht aus, um den Auftrag in Gänze verantwortungsvoll weiterführen zu können. Mit dieser Entscheidung wird sich der ehrenamtliche Vorstand wieder auf das ursprüngliche Kerngeschäft der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz konzentrieren“, heißt es in der Pressemitteilung.

2020 hatte die Stadt Diepholz die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz mit dem Citymarketing und dem Citymanagement beauftragt. Die Fördergemeinschaft bekam für diese Aufgaben 60 000 Euro jährlich. Die Stadt selbst trug davon 33 000 Euro – 100 Prozent für das Stadtmarketing und 33 Prozent als Anteil des Citymanagements, für das es durch das Innenstadtsanierungs-Programm Zuschüsse von Bund und Land Niedersachsen gab.

Die Fördergemeinschaft finanzierte mit dem Geld ein Büro an der Kolkstraße sowie zwei halbe Stellen. Diese besetzten Sebastian Fabick und Torben Kohring. Sie übernahmen als Mitarbeiter die Tätigkeiten, die sie vorher ehrenamtlich als „Grafenkind“ begonnen hatten und erweiterten ihr Tätigkeitsfeld.

Wer macht mit? Die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz sucht weiterhin Menschen, die sich in dem Verein ehrenamtlich engagieren möchten. „Wir freuen uns über alle, die sich an der Organisation und Durchführung der Feste beteiligen wollen, ob dauerhaft oder nur für ein Wochenende. Lasst uns gemeinsam das Stadtleben gestalten!“, so Kevin Labs aus der Fördergemeinschafts-Eventgruppe. Interessierte können sich laut Pressemitteilung per WhatsApp unter 05441/5428660 oder per E-Mail an info@fg-diepholz.de bei der Fördergemeinschaft melden.

Während der Pandemie Jahren 2020/2021 wurden trotz der Einschränkungen und damit einhergehenden Herausforderungen Projekte umgesetzt, wie „Grafenkind-Express“ – gemeinsam mit der Stadt Diepholz und der Wirtschaftsförderung. „Ausgefallene Feste und der Lockdown haben die Arbeit erschwert und besondere Kreativität gefordert. Dieser Herausforderung haben wir uns erfolgreich gestellt“, schätzt Sebastian Fabick die „Grafenkind“-Arbeit in der Pressemitteilung ein.

Neben den mittlerweile etablierten Projekten wie dem Stadtgutschein „Heimvorteil“, Nikolaus- und Osterhasenaktionen, den digitalen Schnäppchentagen, Treffen mit Händlern und Vertretern der Stadtverwaltung begründete „Grafenkind“ im Jahr 2021 die Eventreihe „Grafenkiste“ als Element der Innenstadtbelebung.

Neben diesen Tätigkeiten waren Torben Kohring und Sebastian Fabick mitverantwortlich für die Großevents der Fördergemeinschaft. Im Herbst 2021 fanden Grafensonntag und Gänsetag statt. „Das Stadtfest 2022, das mit einem umfangreichen Programm und zwei Bühnen wieder in die Innenstadt verlegt wurde, kann in den letzten zwei Jahren als Highlight genannt werden“, heißt es in der Mitteilung.

„Wir haben das Gefühl, in einer schwierigen Situation viel bewegt zu haben. Während den Lockdowns und der ungewissen Zeit ist ,Grafenkind‘ für viele Händler und für viele Diepholzer ein Lichtblick gewesen“, so Torben Kohring in der Pressemitteilung.

Büro an der Kolkstraße wird geschlossen

Die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz werde sich nach Ablauf des durch die Stadt erteilten Auftrages im November 2022 nicht um eine Fortsetzung bewerben.

Sebastian Hering vom Vorstand der Fördergemeinschaft wird in der Mitteilung so zitiert: „Wir haben den Auftrag erfolgreich und leidenschaftlich umgesetzt. Dennoch war es für alle Beteiligten eine anstrengende Zeit. Die fehlenden ehrenamtlichen Ressourcen machen diesen Schritt leider unverzichtbar. Wir glauben deshalb, dass es eine verantwortungsvolle Entscheidung ist, den Auftrag Mitte November zu beenden.“

Mit dem Ende des Auftrags wird die Fördergemeinschaft auch das Büro an der Kolkstraße aufgeben. „Das ,Grafenkind’-Büro der Fördergemeinschaft ist immer mehr ein Anlaufpunkt für die Wünsche und Fragen der Bürger geworden. Das ist etwas, was in Zukunft sehr fehlen wird“, meint Sebastian Hering.

„Die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz bedankt sich für das Vertrauen der Stadt Diepholz in den letzten zwei Jahren, den Sponsoren für die zusätzliche Unterstützung, die uns das Annehmen des Auftrags erst ermöglicht hat, den vielen Ehrenamtlichen, die uns über die Zeit begleitet haben und den Mitgliedern des Vereins.“

Im nächsten Jahr werde sich die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz um die Durchführung von Events und Festen kümmern und seine Mitglieder weiter bei der Bewältigung der verschiedenen anstehenden Herausforderungen unterstützen.

Wie beurteilt die Stadt Diepholz die von Fördergemeinschaft beziehungsweise „Grafenkind“ geleistete Arbeit in Sachen Citymanagement/Citymarketing und die Ankündigung, dass die Fördergemeinschaft den Vertrag nicht verlängern möchte? Hat die Stadt Diepholz schon Alternativen für das Citymanagement beziehungsweise Citymarketing? Wird die Wista (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing) wieder diese Aufgaben – oder einen Teil davon – übernehmen? Diese Fragen stellte unsere Zeitung am Mittag der Stadt Diepholz. Sie blieben bis zum frühen Abend unbeantwortet.