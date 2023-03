Warum nicht nochmal?

Von: Sven Reckmann

Schnappschuss nach dem Konzert: Reinhold Beckmann mit vier gut gelaunten Schwestern aus der früheren Twistringer Nachbarschaft. Archi © Archiv/Schröder

Benefizkonzert mit Reinhold Beckmann und Band bringt 16 000 Euro für die „Familie Dieter und Margret Möller Stiftung“.

Diepholz – Das Konzert von Reinhold Beckmann und Band im Diepholzer Theater ist zwar schon eine ganze Weile her, es ist vielen aber noch in guter Erinnerung.

Der Auftritt des Moderators und Musikers, der seine Wurzeln in Twistringen hat, war eine Benefizveranstaltung zugunsten der Dieter und Margret Möller Stiftung. Diese zog jetzt eine Bilanz der gesamten Aktion und verband es mit einem Dank an alle, die dafür gesorgt hatten, dass es unter dem Strich ein erfolgreicher Abend war. Die Benefizveranstaltung brachte das stattliche Ergebnis von exakt 16 310,78 Euro für die Möller-Stiftung ein, berichtete Vorstandsmitglied Irene Pöttker nicht ohne Stolz bei einem Pressegespräch im Café des Technikmuseums in Heede.

Verbunden damit ist der herzliche Dank der Stiftung an die Sponsoren für ihre kräftige Unterstützung: die Friedrich-Fangmeier-Gruppe, das „Grüne Zentrum“ Tasche, Zweirad Schottler und die Möller GmbH.

Sie zogen eine positive Bilanz des Benefizkonzerts (v.l.): Ulrich Heitlage (Möller-Stiftung), Dr. Geert Ludewig und Reinald Schröder (beide Kulturring), Irene Pöttker und Wolfgang Gottwald (beide Stiftung). © Reckmann

Rund 2 900 Euro der Summe steuerte der Kulturring Diepholz bei, der seinen Zuschuss aus dem Förderprogramm „Neustart Kultur“ für den guten Zweck spendete.

Die Theaterbesucher „versenkten“ an diesem Abend nochmals etwa 250 Euro in aufgestellten Spendenboxen.

Von der Meile zum Benefizkonzert Zwischen 2008 und 2018 gab es im zunächst einjährigen, dann zweijährigen Rhythmus die Heeder Aktions- beziehungsweise Stiftungsmeile, unterstützt von den ortsansässigen Firmen. 2019 entwickelten die Akteure daraus eine neue Idee zur Unterstützung der Möller-Stiftung mit einem Benefizkonzert im Theater der Stadt Diepholz zusammen mit dem Kulturring Diepholz. Die Entscheidung fiel auf ein Konzert mit Reinhold Beckmann und Band. Nach zweimaligem, corona-bedingtem Verschieben des Auftrittes konnte das Konzert im November 2021 im Diepholzer Theater stattfinden. Rund 500 Menschen waren dabei. Ein Stuhl blieb allerdings leer: Stiftungsgründer Dieter Möller war im Juli verstorben, wenige Monate vor dem Konzert, im Alter von 79 Jahren. Die, die ihn kannten, sind sich sicher: Über das Konzert hätte er sich gefreut. sr

Die Spenden wurden mittlerweile für verschiedene Unterstützungsanfragen verwendet, berichtete Irene Pöttker. Unterstützt wurde zum Beispiel die Förderung von behindertengerechten Fahrzeugen verschiedener Antragssteller, es wurde heilpädagogisches Reiten für mehrere Kinder auf dem Hof Kettler in Drebber ermöglicht, an anderer Stelle wiederum war es Kindern mit Handicap möglich, einen Zoobesuch zu erleben.

Aber der größte Anteil dieser Aktion kam einer Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Brakel zur Ausstattung einer neuen Zukunftswerkstatt Tischlerei zugute, erklärte Pöttker.

Insgesamt haben die Spenden und nicht zuletzt das Benefizkonzert also schon in einigen Bereichen wertvolle Unterstützung leisten können.

Das ruft eigentlich nach einer Wiederholung. „Der Abend im Theater ist eine super Sache gewesen, warum nicht nochmal so etwas?“, fragte Stiftungsvorstand Ulrich Heitlage in die Runde. Kulturring-Vorsitzender Reinald Schröder schien nicht abgeneigt: „Wir schauen mal, ob etwas möglich ist.“

Die Ziele der Stiftung Die „Familie Dieter und Margret Möller -Stiftung“ wurde im Jahr 2001 ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder, die aufgrund einer Krankheit oder eines unverschuldeten Unfalls in Not geraten und aufgrund ihres körperlichen, geistigen und seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind, zu fördern und zu unterstützen. Sie hat ihren Sitz in Diepholz. (www.familie-moeller-stiftung.de)