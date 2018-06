„Kunst in der City“: Sonderausstellung von Jürgen Frey im Alten Rathaus eröffnet

+ Bei der Ausstellungseröffnung im Alten Rathaus: (von links): Laudator Dieter Begemann, Bärbel Schmitz, Leiterin der Arbeitsgruppe „Kunst in der City“, und Künstler Jürgen Frey. - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Wald, Architektur und Abstraktes: Die großformatigen Bilder, die Jürgen Frey in dieser Woche im Alten Rathaus in Diepholz zeigt, haben einen sehr unterschiedlichen Charakter. Der freischaffende Künstler und Kunstlehrer gestaltet die Sonderausstellung im Rahmen der einwöchigen Aktion „Kunst in der City“. Zur Eröffnung am frühen Montagabend waren auch viele seiner Schülerinnen und Schüler aus dem Südoldenburgischen gekommen. Viele von ihnen – und auch viele der Diepholzer Besucher – hatten offenbar einen großen Kommunikationsbedarf.