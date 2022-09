„Wahnsinnig hoher Belegungsdruck“

Von: Anke Seidel

Es gab auch private Aktionen wie diese: Aus Lemberg in der Ukraine holte Andreas Pörschke (vorn im Pullover) 73 Flüchtlinge ab. © Eberhard Janen

Der Flüchtlingsstrom in den Landkreis Diepholz ist ungebremst , aber es gibt so gut wie keinen Wohnraum mehr. Müssen Turnhallen genutzt werden?

Landkreis Diepholz. Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine ist ungebrochen. Pro Woche wächst die Zahl der Schutzsuchenden allein im Landkreis Diepholz um 20 bis 50 Menschen. Wie Henning Wolter als Landkreis-Fachdienstleiter für Bevölkerungsschutz im Fachausschuss für Bevölkerungsschutz, Verkehr und Sicherheit berichtete, leben zur Zeit 2 658 Menschen aus der Ukraine im Landkreis Diepholz. Zum Vergleich: Das sind mehr als alle Einwohner von Schwarme (2 645) oder etwas weniger als alle Einwohner von Lemförde (2 861).

Hinzu kommen pro Woche bis zu 14 Flüchtlinge aus anderen Ländern, so Henning Wolter. Eine Dynamik, die den Landkreis enorm herausfordert: „Der Belegungsdruck ist wahnsinnig hoch“, so der Fachdienstleiter. Denn in den Kommunen, die nach einem bestimmten Schlüssel für die Unterbringung der Flüchtlinge sorgen müssen, gibt es so gut wie keinen Wohnraum mehr.

Längst hat der Landkreis deshalb Flüchtlinge im ehemaligen DRK-Seniorenheim in Bruchhausen-Vilsen untergebracht. Es verfügt über Gemeinschaftsräume und Spielzimmer für die Kinder, aber in einzelnen Zimmern genauso über Pflegebetten für Menschen mit Handicap.

Zwischenzeitlich Aufnahmestopp

Noch sei es gelungen, die Unterbringung ohne andere Gemeinschaftseinrichtungen sicherzustellen, stellte Henning Wolter im Fachausschuss klar – und berichtete, dass dazu auch eine Absprache mit der Landesaufnahmebehörde beigetragen hatte. Mit dieser Einrichtung hatte der Landkreis einen vierwöchigen Aufnahmestopp vereinbart, „damit die Gemeinden Luft haben“. Ein Aufschub, denn die Aufnahmeverpflichtung insgesamt muss der Landkreis trotzdem sicherstellen.

Dass möglicherweise auch Turnhallen genutzt werden müssten, hatte Kreisrätin Ulrike Tammen schon im Sozialausschuss nicht ausgeschlossen (wir berichteten). Als dessen Vorsitzende berichtete Wiebke Wall (SPD) nun im Fachausschuss für Bevölkerungsschutz, Verkehr und Sicherheit, dass diese Option in der Bevölkerung nicht gut ankomme. Stattdessen solle der Landkreis prüfen, ob nicht die jetzt frei stehenden Unterkünfte für Erntehelfer für die Flüchtlingsaufnahme genutzt werden könnten.

„Das könnte im ländlichen Bereich helfen“, so Kreisrat Jens-Hermann Kleine, „aber nicht im urbanisierten Bereich wie in Stuhr oder Weyhe“. Will heißen: In der Randlage zu Bremen ist der Wohnraum extrem knapp.

Genau deshalb seien Gemeinschaftsunterkünfte in Turnhallen nicht auszuschließen, so Kleine: „Das will niemand! Aber wenn nichts mehr das ist...“ Bisher sind 80 Prozent der Flüchtlinge aus der Ukraine privat untergebracht, so Henning Wolter. Die Aufnahmebereitschaft sei aber häufig nicht von Dauer. Kreisrätin Ulrike Tammen hatte schon im Sozialausschuss berichtet, dass einige private Gastgeber – nach immerhin einem halben Jahr – ihr Zusammenleben mit den Flüchtlingen gern beenden würden.

Dirk Wehrbein (SPD) wünschte sich vor allem ehrenamtliche Unterstützung für die Flüchtlinge – und hoffte, dass sich freiwillige Helfer in den Rathäusern der Kommunen melden. Das wäre in dieser Situation besonders wichtig und hilfreich. „Wir brauchen Ehrenamtliche!“, betonte er – auch in dem Wissen, dass sich dieses Engagement seit dem Zustrom der vielen syrischen Flüchtlinge 2015 „etwas abgenutzt hat“.