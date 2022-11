Wahlkreisreform: Landrat Cord Bockhop ruft zu Protest auf

Von: Sigi Schritt

Zuversichtlich, dass der Protest bei „seinem“ Kommunalminister Boris Pistorius Gehör findet: Cord Bockhop. Der Landrat kritisiert den Vorschlag zur Zerschlagung des Bundestagswahlkreises 33. © Sigi Schritt

Ein Vorschlag aus dem Innenministerium würde für die nächste Bundestagswahl den Wahlkreis Diepholz/Nienburg I zerschlagen. Landrat Cord Bockhop ruft zu Protesten auf.

Landkreis Diepholz – Cord Bockhop ruft Bürger, Parteien, Kommunen und Bürgermeister sowie Institutionen wie die IHK, das Landvolk oder den Kreissportbund zu einem breit angelegten Protest auf – etwa durch eine Unterschriftenaktion. Dieses Bündnis soll die Resolution zur geplanten Wahlkreisreform lautstark unterstützen, für die sich alle Parteien im nicht-öffentlich tagenden Kreisausschuss am Freitag ausgesprochen haben. Um keine Zeit zu verlieren, hat dieses Gremium den Landrat aufgefordert, sich so schnell es geht, an die Öffentlichkeit zu wenden. Der Kreistag würde erst Anfang Dezember tagen.

Kreistag fordert den Landrat auf, die Unterstützung der Öffentlichkeit zu ersuchen

Der Landrat wollte noch gestern die Resolution persönlich an den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) und zusätzlich an 62 Kreistagsmitglieder versenden. Heute würde die Resolution an alle Bürgermeister sowie an Organisationen und Institutionen des öffentlichen Lebens geschickt.

Worum geht es genau? Die Vertreter aller Fraktionen haben laut Bockhop signalisiert, dass sie sich bei den künftigen Bundestagswahlen für den Erhalt des Wahlkreises 33 einsetzen. Eine vom Landesinnenministerium vorgeschlagene Durchschneidung des Wahlkreises von Norden nach Süden mitten durch den Kreis Diepholz würden alle Kommunalpolitiker laut Bockhop kategorisch ablehnen.

Demnach sollen die Städte Diepholz, Twistringen und Bassum, die Samtgemeinde Schwaförden, Rehden, Altes Amt Lemförde sowie die Gemeinden Stuhr und Wagenfeld dem Wahlkreis 28 Delmenhorst / Oldenburg / Diepholz I zugeordnet werden. Die Städte Sulingen und Syke, die Samtgemeinden Bruchhausen-Vilsen, Siedenburg und Kirchdorf sowie die Gemeinde Weyhe würden dann dem Wahlkreis 40 Nienburg / Verden II / Diepholz II angehören.

Die Kritik: Die Städte und Gemeinden sowie die Samtgemeinden würden durch eine neue Wahlkreisgrenze der Länge nach voneinander getrennt, so Bockhop. Der Riss würde zum Beispiel entlang der Gemeinden Stuhr und Weyhe gehe. Der Landrat verdeutlicht: Es würde ein Wahlkreis entstehen, der wie eine Sichel aussieht, und der an der schmalsten Stelle in Fahrenhorst lediglich etwa vier Kilometer breit sei.

Gegen den Vorschlag aus dem Landes-Innenministerium könnte auch das Bundesverfassungsgericht angerufen werden.

Grundsätzlich sei es richtig, den Bundestag zu verkleinern. Doch das müsse mit Augenmaß und aufgrund von Vorschlägen durch Fachleute passieren. Die sitzen in der laut Bockhop unabhängigen Bundeswahlkreis-Kommission. Die Experten dort hätten im Sommer in einem ersten Entwurfspapier den Zuschnitt des Wahlkreises 33 belassen. In diesem Entwurf würden in Niedersachsen die Wahlkreise 32 Cloppenburg -Vechta und 34 Osterholz-Verden neu geordnet.

Weshalb alle auf die Barrikaden und lautstark ihren Protest herausschreien müssten? Cord Bockhop glaubt, dass der Vorschlag eines Referatsleiters aus dem Innenministerium nicht mal eine Rechtsgrundlage hat. „Da fehlen einem die Worte“, sagt er.

Sollte der Ministeriumsvorschlag berücksichtigt werden, würden sich Klageberechtigte im Kreis Diepholz nach Bockhops Einschätzung sich nicht scheuen, ein sehr scharfes Schwert zu zücken: eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Jurist sieht gute Argumente dafür, dass durch den Hannoveraner Vorschlag eine wichtige Vorschrift des Bundeswahlgesetzes verletzt würde. Dort heißt es wörtlich: „Der Wahlkreis soll ein zusammenhängendes Gebiet bilden. Die Grenzen der Gemeinden, Kreis und kreisfreien Städte sollen nach Möglichkeit eingehalten werden.“

Die Resolution kommt zum Ergebnis: „Eine Trennung der Landkreise Diepholz und Nienburg ist falsch und verkennt die zahlreichen Kooperationen, die diese beiden Landkreise in der jüngeren Vergangenheit eingegangen sind.“