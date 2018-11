Vorwurf: 78-Jährige vergewaltigt

Diepholz - Wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 42 Jahre alter Angeklagter aus Diepholz vor dem Landgericht Verden verantworten. Das Opfer ist fast doppelt so alt. In der Nacht zum 8. Mai 2018 soll er in die Wohnung einer 78-Jährigen eingedrungen sein und sich an der Diepholzerin vergangen haben. Am Montag war Prozessauftakt.

Dieser erste Sitzungstag beschränkte sich im Wesentlichen auf das Verlesen der Anklageschrift. Die inzwischen 79-Jährige war als Nebenklägerin gestern ebenfalls in Verden, aber bereits wieder verschwunden als der Angeklagte in Hand- und Fußschellen, was den üblichen Sicherheitsvorschriften entspricht, in den Gerichtssaal geführt wurde. Vorgeworfen wird ihm durch einen von ihm hochgeschobenen Außenrolladen in die Wohnung gelangt zu sein. Die damals 78-Jährige soll Geräusche gehört haben und wollte der Anklage zufolge gerade aufstehen, da sei der Angeklagte bereits in ihr Schlafzimmer gekommen. „Leg Dich wieder hin“, soll er ihr befohlen. Dann habe er das Opfer zurückgestoßen und der Frau ein Kissen ins Gesicht gedrückt haben. Dann soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Nach 15 Minuten soll er verschwunden sein.

Am Folgetag erfolgte bereits die Festnahme. „Eine akribische Spurensuche und die intensive Ermittlungsarbeit Diepholzer Polizeibeamter führte schnell auf die Spur des Täters“, sagt damals ein Sprecher der Polizei.

Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Volker Stronczk, ob er sich zu den Vorwürfen äußern wolle, nuschelte der Angeklagte: „Ich kann dazu nichts sagen.“ Er habe einen Blackout, könne sich an nichts erinnern.

„Das kann durchaus sein, aber das müssen wir kritisch hinterfragen“, erklärte ihm der Vorsitzende. „Das Delikt ist so etwas von Scham besetzt. Es mag sein, dass Sie deshalb nicht darüber reden wollen“, so Stronczyk.

Zu prüfen sei in dem Verfahren nicht nur, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt oder einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegen. Es komme auch eine Sicherungsverwahrung in Betracht. „Sie haben schon mal im Gefängnis gesessen wegen eines vergleichbaren Delikts“, merkte der Vorsitzende an.

Am 12. November will die Kammer mit der Beweisaufnahme starten. In der Zwischenzeit soll der Angeklagte entscheiden, ob er einer Begutachtung durch eine psychiatrische Sachverständige zustimmt und ob er sich dann zu den Vorwürfen einlassen will. Insgesamt hat das Gericht neun Verhandlungstage bis zum 21. Januar 2019 eingeplant. wb