Vorgaben variieren

FWG fordert abgestimmtes Handeln

+ Im Landkreis Diepholz darf man noch zum Friseur gehen, im Kreis Osnabrück ist das verboten. Die unterschiedlichen Verordnungen sorgen für Verunsicherung – und haben die FWG-Kreistagsfraktion veranlasst ein abgestimmtes Handeln zu fordern. Foto: dpa

Landkreis Diepholz – Die Kreistagsfraktion der Freien Wählergemeinschaft (FWG) fordert die Landkreise zu einem abgestimmten, einheitlichen Handeln in der Coronakrise auf. Denn es gibt, so hat Fraktionsvorsitzender Hermann Schröder festgestellt, unterschiedliche Verordnungen in der Region – was für Bürger in den Grenzregionen des Landkreises für Verunsicherung sorgen kann.