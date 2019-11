Volle Kassen beim Landkreis

Haushaltsplan 2020 vorgestellt / Kreisumlage sinkt / Weiteres Personal geplant

+ Der Haushaltsentwurf ist wie in jedem Jahr mehrere hundert Seiten stark und gibt einen erschöpfenden Überblick über kommende Investitionen. Foto: Marc Lentvogt

Landkreis - Von Luka Spahr. Dagobert Duck wäre stolz. Würde der Landkreis Diepholz in Entenhausen liegen, wäre der Geldspeicher der Verwaltung prall gefüllt. Auf rund 43 Millionen Euro belief sich der Kassenstand am Stichtag 25. November. Das hat Folgen. Anders als Dagobert, der immer mehr Geld anhäufen möchte, schlüpft die Kreisverwaltung kurzerhand in die Spendierhosen. Die Kreisumlage sinkt, die Kommunen haben mehr Geld für wichtige Investitionen vor Ort. Außerdem stellt der Landkreis im kommenden Jahr kräftig neues Personal ein – doch das stieß im Finanzausschuss nicht bei jedem auf Begeisterung.