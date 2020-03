Das Coronavirus greift weiter um sich

Philip Monien, Inhaber des Rewe-Markts in Syke, beim Auffüllen der Regale. „Grundsätzlich sind wir noch gut unterwegs“, sagt er. „Aber die Logistik kommt nicht hinterher.“ Das führt dann zum Beispiel zu Lieferengpässen bei bestimmten Klopapier-Sorten.

Landkreis Diepholz – Können Supermärkte noch Nudeln anbieten und wie schützen Unternehmen den laufenden Betrieb? Das Coronavirus nimmt mittlerweile auch im Landkreis Diepholz Einfluss auf alle Lebenssituationen.

Nach der ersten größeren Hamsterkauf-Welle seit dem Kalten Krieg hat sich die Lage in den Supermärkten und Discountern wieder beruhigt. Trotzdem gibt es bei manchen Produkten noch immer Lieferschwierigkeiten.

„Zwei Sorten H-Milch kriege ich seit anderthalb Wochen nicht mehr“, lässt sich Philip Monien, der Inhaber des Syker Rewe-Markts, in die Karten schauen. Auch auf andere Produktgruppen wirken sich die Panikkäufe der vergangenen Tage noch spürbar aus: Klopapier, Nudeln, Tiefkühlware und alles aus dem Desinfektions-Bereich. „Die Hersteller haben arge Probleme, da hinterherzukommen“, sagt Monien.

+ © Michael Walter

Für seine Mitarbeiter bedeutet das eine Menge Mehraufwand. „Lieferungen kommen zu anderen Zeiten als sonst, manche Bestellungen werden aufgeteilt. Statt in einem Lkw kommen sie dann in zweien. So flexibel kannst du gar nicht sein.“ Moniens Beobachtung ist: „Was morgens reinkommt, reicht oft nicht den ganzen Tag.“

Michael Kühlkamp ist Marktmanager bei Famila in Syke. „Es gibt ein bestimmtes Publikum, das unruhig wird, wenn es sieht, dass die Regale leerer werden“, versucht er, das Hamster-Phänomen zu erklären. „Die überlegen dann: Sollte ich nicht auch...? Dann entsteht eine gewisse Dynamik.“ Zum Wochenende habe es seinen Markt dann richtig getroffen. „Fertiggerichte und Reis waren richtig runter“, sagt er. Und auch bei Hülsenfrüchten und Klopapier konnte man zusehen, wie die Regale leer wurden. „So was kannte ich bis dahin nur aus dem Fernsehen.“

„Arbeiten mit einem automatischen Bestellsystem“

In der Folge habe seine Zentrale schnell reagiert, sagt Kühlkamp. „Wir arbeiten mit einem automatischen Bestellsystem“, erklärt er. „Die haben in der Zentrale einfach die Stückzahlen hochgesetzt. Statt 100 Prozent kommen dann 120 oder 130.“ Insgesamt habe das super geklappt. „Es gibt allerdings zwei, drei Lieferanten, die Schwierigkeiten haben“, schränkt er ein. „Mehl ist im Moment ganz schlecht zu bekommen.“

Abseits der Supermärkte sind die Folgen nicht weniger dramatisch. Vorsorglich haben die Kreisfeuerwehr und der Kreisfeuerwehrverband ihre traditionelle Großveranstaltung abgesagt, die für den 21. März vorgesehen war. Bis zu 300 Teilnehmer versammeln sich jährlich im März zur Dienstbesprechung der Stadt-, Gemeinde- und Ortsbrandmeister im Landkreis Diepholz. Daran schließt sich direkt die Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands an.

Die für Freitag angekündigte Resolutions-Unterzeichnung, zu der die Bürgermeister der Win-Region eingeladen haben, ist ebenfalls abgesagt worden. Aus dem Syker Rathaus heißt es: „Zeichen zu setzen für Toleranz und Weltoffenheit und gegen Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus und die Wiederbelebung und Verbreitung nationalsozialistischen Gedankengutes sowie die Verherrlichung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems ist uns wichtig.“ Daher würde die Schrift bis Ende April in allen teilnehmenden Rathäusern ausliegen. Eine feierliche Veranstaltung soll folgen.

+ Über optimale Vorbereitung freut sich Rüdiger Ebert, Marktleiter bei Inkoop in Bassum. Er hat bereits vor dem Ausbruch des Virus einen Desinfektionsmittelspender in seinem Laden aufstellen lassen. © bbk

Und wie reagieren die größeren Unternehmen auf die Corona-Krise? Die Firma KMH Kammann Metallbau in Bassum ist schon vor über einer Woche aktiv geworden und hat einen Planungsstab gebildet. Der arbeitet daran, einen Pandemie-Plan zu erstellen. Der soll greifen, sobald ein Mitarbeiter positiv getestet wird. „Der Stab zieht derzeit permanent Erkundigungen von verschiedenen Stellen ein, wie Gesundheitsamt oder Robert-Koch-Institut, und erarbeitet anhand dessen Maßnahmen, die im Notfall umgesetzt werden können“, sagt Hanka Heitböhn, Assistenz der Geschäftsleitung.

Firmen passen Alltag den Umständen an

Die Firma Global Davit in Bassum, die Lastkräne für Schiffe zusammenbaut und weltweit exportiert sowie Anlagen für die Offshore-Industrie entwickelt, hat den Firmenalltag den Umständen angepasst. „Normalerweise haben wir regelmäßig Gäste aus der ganzen Welt bei uns, die Trainings-Einheiten absolvieren“, sagt General Manager Volker Malowitz. „Für März und April haben wir das erst mal ausgesetzt. Auch die Besuche der Kunden, die bei uns Kräne testen dürfen, haben wir bis auf Weiteres eingestellt. Ansonsten verfolgen wir die Entwicklung und schauen, was passiert.“ Für die 25 Mitarbeiter seien Desinfektionsmittel-Spender aufgestellt worden.

Etwas weiter in der Zukunft liegen die Schützenfeste. Ab dem Frühsommer kommen dort jährlich Hunderte Menschen zusammen, um zu feiern. „Die Angst, dass es abgesagt wird, hat sich noch nicht breitgemacht“, kommentiert Karl-Friedrich Scharrelmann, Präsident des Bezirks-Schützenverbandes Grafschaft Diepholz. Gleichzeitig verweist er auf die widersprüchlichen Experten-Aussagen, denen zufolge es ungewiss ist, ob der Virus sich in der wärmeren Jahreszeit abschwächen wird oder nicht: „Ich bin mir sicher, dass die Schützenvereine das erst mal abwarten.“