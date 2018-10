Museumsnacht mit Gespenst, Plattdeutsch und Pfannkuchen

Auf dem Schloss-Areal in Diepholz gab es eine spannende Gespensterjagd für Kinder, links: Erzählerin Elke Krüger.

Diepholz - „Nachts im Museum“ – nein, Diepholz steht natürlich noch nicht auf einer Stufe mit dem gleichnamigen Blockbuster mit Ben Stiller, aber die Kreisstadt erlebte immerhin die vierte Auflage der Museumsnacht.

Dass es eine Fortsetzung gibt, daran ließen die drei Museen, die am Samstag mit unterschiedlichen Angeboten ihre Türen öffneten, keinen Zweifel. „Wir müssen doch unsere Gespenstergeschichte fortschreiben“, erklärte Heide Bitter. Sie hatte die Gespensterjagd für Kinder auf dem Diepholzer Schloss-Areal geschrieben. Die Diepholzer Tagesmütter Dörte Grewe, Hildegard Frey, Verena Vollstedt, Ilona Klausing sowie Elke Krüger als Erzählerin jagten nicht etwa das rund 1000 Jahre alte Gespenst aus dem Schloss. Nein, sie wollten mit den Kindern dem armen Geist nur mitteilen, dass die Umbauarbeiten am Schlossturm, seinem Domizil, abgeschlossen waren und es endlich aus seiner Interimswohnstätte, einer Baumhöhle, wieder umziehen könne. Ob aus dem Anfang auch ein Buch entstehen könnte, das wusste Bitter noch nicht: „Wir wollten einfach nur unsere eigene Geschichte rund um unser eigenes Gespenst. Mal sehen.“ Schloss-Entrée, Innenhof und Rosengarten waren „gespenstisch“ geschmückt und wunderbar beleuchtet.

Der Hof war zum Auftritt der Pipe- and Drums-Band „Dersa Highlanders“ aus Damme brechend voll. Zwei Zugaben ergänzten die Musiken zwischen Dammer Bergbau-Hymne und schottischen Lieblingsmelodien. Das beliebte „Mull Of Kintyre“ und der Gospel „Amazing Grace“ begeisterten.

Wer dann in den Shuttle-Bus einstieg, hatte zwei Ziele: Das Technikmuseum in Heede, hell er- und beleuchtet und das Areal des Heimatmuseums Aschen.

Museumsgründer Dieter Möller wurde zum Musikdirektor mit der wunderbar alten Grammophontechnik und spielte die Wünsche der Besucher von der Schellack-Platte über den Trichter: „Ein Schiff wird kommen“ erklang, dann sang das Publikum zu Christa Schroeders „Leed för de Museumsnacht“. (Auszug Text: Vondage is Museumsnacht in Deefholt un ümto. …Dat Grammophon späält Danzmusik ut längst vergohen Johr. …Is Plattdüütsch diene Moderspraak, kumm´n bäten nöger ran.)

Nebenan spielte der aus der Universität Vechta erst vor knapp zwei Monaten übernommene Filmgroßprojektor „Im Hafen“ und Hannes Kollmeyer (Filmvorführer) suchte sich einen Freiwilligen, der die Filmrolle des vorab gezeigten Films per Hand zurückspulte. Wer lieber erforschen wollte, erkundete die schier unendliche Weite der Sammlung des Technikmuseums.

In Aschen angekommen lag der Ort zwar im Samstagabend-Ruhemodus, doch die Gebäude des Heimatmuseums luden erleuchtet ein. Aus der Koopschen Scheune schallten lustige Stimmen und Musik, der Duft der Buchweizenpfannkuchen lockte. Die übrigen 16 Gebäude luden zum entspannten Bestaunen der gesammelten Werke ein.

Die vierte Museumsnacht war der letzte offizielle Öffnungstermin im Museumsjahr in Aschen, von den Sonderöffnungen und nach vorheriger Anmeldung abgesehen. Renate Quante las Geschichten aus dem Ohrensessel heraus, die Geschichte Aschens erzählte sich von selbst an die Leinwand projiziert.

Drei junge Aschenerinnen fielen auf: Sie nutzten die späte Stunde, das Museum auf ihre ganz eigene Art zu interpretieren: „Wir sind auf den Spuren unserer Großeltern“, so die Jugendlichen im Wohnzimmer, um dann die weiteren Relikte vergangener Zeit zu erforschen. Sie waren schon in Diepholz und Heede gewesen: Per Shuttle.

sbb