Vier Wochen „Tapetenwechsel“

Diepholz – Sie haben eine lange Reise hinter sich – Luftlinie sind es fast 1500 Kilometer bis in ihre Heimat – aber sie sind gut und gesund angekommen: „Herzlich willkommen“, hieß es auf dem Diepholzer Marktplatz für die Kinder und erwachsene Begleitpersonen, die an der Tschernobyl-Ferienaktion der Landeskirche und dem dazugehörigen Kirchenkreis Grafschaft Diepholz teilnehmen.

Zum 27. Mal haben Wilhelm Reessing und Hans-Jürgen Waschke den Aufenthalt der Tschernobyl-Kinder federführend organisiert.

Die 20 Schulkinder, fünf Mütter mit Kleinkindern sowie zwei Betreuerinnen aus der Region Gomel in Weißrussland wohnen vier Wochen lang bei Gastfamilien hauptsächlich im Südkreis Diepholz und im benachbarten Kreis Minden-Lübbecke.

Die Gäste aus Weißrussland waren zuvor auf dem Flughafen in Hannover gelandet, wo dort aus ging die Reise mit dem Bus weiter. Der Teil der Gruppe, die im Raum Sulingen untergebracht ist, hatte dort bereits den Bus verlassen.

In den kommenden Wochen gibt es für die Kinder von montags bis freitags eine Betreuung im Gemeinderaum der St. Nicolai-Kirchengemeinde beziehungsweise für die zweite Gruppe im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Schwaförden.

Mit Unterstützung von Vereinen und Organisatoren haben Waschke und Reessing wasche darüber hinaus auch ein umfangreiches Besuchsprogramm vorbereitet.

Am Freitag, 14. Juni, wird die Gruppe durch den Superintendenten Marten Lensch begrüßt, anschließend schmücken und gießen die Teilnehmer den „Baum für die Tschernobylkinder“ im Diepholzer Bürgerwald. Weiterhin stehen unter anderem eine Verkehrssicherheitsaktion mit Polizei und Verkehrswacht, eine Segeltour auf dem Dümmer, ein Ausflug zum Stemweder Berg und eine Stadterkundung in Diepholz mit dem Heimatverein auf dem Programm. Auch der Bahnengolfclub lädt wieder auf seine Anlage in den Müntepark ein, das Technikmuseum in Heede plant eine Spaßaktion.

Sieben Kinder aus der Gomeler Schule Nr. 31 nehmen einen Vormittag lang am Unterricht der (Partner-)Grundschule Lemförde teil.

Am 30. Juni steigt in den Räumen der Kirchengemeinde St. Michaelis ein gemeinsames Abschlussfest, ehe sich die Gruppe am 4. Juli wieder auf die Heimreise macht.

Die Aktion steht unter der Überschrift „Eine Brücke zwischen Menschen, Völkern und Kirchen“ und sie hat offensichtlich bereits manche Brücke gebaut. In den Anfangsjahren der Aktion sei es gerade bei der älteren, vom Krieg geprägten Generation in Belarus manchmal nicht leicht gewesen, erinnerte sich Reessing. Sie hätten davor gewarnt, die (Enkel-)Kinder „zu den Deutschen“ zu geben. Doch diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. „Das ist alles viel entspannter und normaler geworden in den vergangenen 27 Jahren“, freut sich Reessing.

Hürden kommen eher von einer anderen Seite: dass vor drei Jahren zur Beantragung des Visums nun auch Fingerabdrücke genommen werden müssen, habe die Vorbereitungen komplizierter gemacht.