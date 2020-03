Vier verbundene Einzelgebäude

Diepholzer „Kita am Müntepark“: Rohbauarbeiten so gut wie abgeschlossen / Richtfest abgesagt

+ Der Neubau am Rande des Münteparks ist schon kräftig vorangeschritten, in wenigen Tagen hätte Richtfest sein sollen. Foto: Jansen

Diepholz – Die neue „Kita am Müntepark“ wird kein „Klotz“: Die Einrichtung ist mit vier verbundenen Einzelgebäuden konzipiert, deren Giebel zum Willenberg zeigen. Das ist in der jetzigen Bauphase bereits zu erkennen. Die alte Kindertagesstätte der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz auf diesem Grundstück war vor fast genau zwei Jahren abgebrannt. Derzeit besuchen die Jungen und Mädchen dieser Kita ein von der Stadt Diepholz bereitgestelltes Ersatz-Gebäude an der Steinfelder Straße.