Vielen Beschäftigten droht Mini-Rente

Landkreis Diepholz - 45 Jahre arbeiten und dann Rente – häufig wird diese Situation mit dem Blick auf einen sonnigen Strand ausgemalt, für viele liegt diese Realität aber in weiter Ferne. Im Landkreis Diepholz sollen laut einer Analyse des Pestel-Instituts 33 000 Menschen davon bedroht sein, nach langer Arbeit auf ein Rentenniveau unterhalb der staatlichen Grundsicherung zu fallen.

Aktuell liege diese Schwelle bei 764 Euro, erklärt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die die Auswertung der Studie in Auftrag gegeben hat. Ein weiteres Ergebnis: Fällt das Rentenniveau bis 2030 auf 43 Prozent des Einkommen, droht ein Anstieg auf 45 000 Personen.

Matthias Brümmer, Geschäftsführer der NGG-Region Oldenburg-Ostfriesland, spricht von „alarmierenden Zahlen“. Wer ein Leben lang gearbeitet habe, müsse später auch von seiner Rente leben können. „Am Ende steht hier das Vertrauen in die staatliche Altersvorsorge und damit der gesellschaftliche Zusammenhalt auf dem Spiel.“ Die Bundesregierung hat eine Sicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis lediglich 2025 vereinbart. „Das reicht nicht aus“, so Brümmer.

Zugleich sieht die NGG die Arbeitgeber in der Pflicht. „Klar ist, dass aus Mini-Löhnen keine Spitzen-Renten werden“, betont Brümmer. Gerade in Branchen wie dem Gastgewerbe und Bäckerhandwerk müssten im Kreis Diepholz viele Beschäftigte im Alter aufstocken. „Dabei haben Hoteliers, Gastronomen und Bäckermeister bei der Bezahlung durchaus Spielraum. Anstatt auf Aushilfen zu setzen, sollten sie reguläre Vollzeitstellen schaffen – und zwar bezahlt nach Tarif“, fordert der Gewerkschafter. Wilhelm Nordloh, 1. Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Kreisverband in Sulingen), sind solche Zahlen aus der Gastro-Branche nicht bekannt. „Es kann sein, dass esEinzelfälle gibt, aber hier im Landkreis werden die Arbeitnehmer gut bezahlt.“

Gerade wer einen Teilzeit- oder Minijob habe, müsse sich auf einen „extrem mageren Rentenbescheid“ einstellen. Frauen seien besonders häufig betroffen. Sogar unter Vollzeitbeschäftigten hat nach Berechnungen des Pestel-Instituts aktuell rund jeder Dritte im Landkreis einen Rentenanspruch von weniger als 1 000 Euro monatlich – nach 40 Arbeitsjahren.

Eine gute tarifliche Altersvorsorge könne zwar dabei helfen, dass im Alter etwas mehr übrig bliebe. „Aber Zusatzrenten sind nicht dafür da, ein immer geringeres Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung auszugleichen“, kommentiert Brümmer.