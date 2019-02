Wachsende Wirtschaft: So viele Arbeitsplätze wie noch nie

Diepholz - Von Eberhard Jansen. So viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gab es noch nie in Diepholz: Die Zahl hat laut Arbeitsagentur/Statistik-Service-Nordwest mit 7. 671 Beschäftigten im Jahr 2018 einen neuen Höchststand erreicht, teilte die Stadt Diepholz mit.

In der Gesamtentwicklung geht es demnach seit 2009 kontinuierlich bergauf. Seit 2013 sind in Diepholz 909 neue Arbeitsplätze dazugekommen, davon 165 im vergangenen Jahr.

Damit belegt Diepholz mit deutlichem Abstand in der Region „Diepholzer Land“ (Diepholz, Lemförde, Barnstorf, Wagenfeld, Rehden) den Spitzenplatz. Auch auf Landkreisebene hat sich die Stadt Diepholz bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in der Spitze etabliert: auf dem zweiten Platz hinter Stuhr (14. 387 Arbeitsplätze) und vor Syke (7 .431).

Dementsprechend ist in Diepholz auch die Anzahl der Beschäftigten, die vor Ort arbeiten und wohnen, von 2 .881 auf 2. 982 gestiegen. Die Zahl der Pendler ist 2018 auf 4 . 686 Beschäftigte (4. 621 im Jahr 2017) und die der Auspendler auf 3. 936 Beschäftigte (3 .800 in 2017) gestiegen.

„Der Wirtschaftsstandort Diepholz hat sich 2018 erfolgreich weiterentwickelt, und wir haben gemeinsam mit unseren Unternehmen gute Grundlagen für 2019 geschaffen“, blickt Bernd Öhlmann, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Diepholz mbH (WiSta), auf das vergangene Jahr zurück.

Den positiven wirtschaftliche Trend dokumentieren auch die steigende Anzahl von Unternehmen, Existenzgründungen sowie gewerblichen Neubauten. 2018 verzeichnete Diepholz zudem die höchsten Gewerbesteuereinnahmen der Stadtgeschichte.

„Den Abschluss des guten Jahres bildete die Entscheidung des Unternehmers Paul de Jong, sich trotz anderer Angebote am Standort Diepholz ein Gewerbegrundstück zu sichern“, freut sich Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann.

Paul de Jong betreibt derzeit in der Diepholzer Innenstadt ein Systemhaus für Sicherheits-, Informations- und Netzwerktechnik und ist Dienstleister im Bereich sicherheitstechnische Prüfungen und vorbeugender Brandschutz. Seine beiden Ladenlokale am Rathausmarkt 8 und an der Langen Straße 44 sind für das erfolgreiche Unternehmen mit inzwischen zehn Mitarbeitern zu klein geworden. Daher möchte de Jong, der sich 2016 selbstständig gemacht hat, möglichst schnell ins Gewerbegebiet Kielweg umziehen.

+ Paul de Jong (r.) - hier mit Bernd Öhlmann - investiert. Foto: Stadt Diepholz

Dort investiert er nach eigenen Angaben 500 .000 Euro. Er baut eine 540 Quadratmeter große Halle mit Ausstellungsfläche, Büro, Werkstatt und Lager. Die Firma de Jong Sicherheit und IT bietet beispielsweise Alarmanlagen, Videosysteme, Zutrittskontrollen, Tresore, Kommunikationstechnik, Waffenschränke und Sicherheitskonzepte an - darüber hinaus Software und IT-Lösungen für die Nahrungsmittel-Industrie, Netzwerktechnik, PC-, Server- und Bürolösungen sowie sicherheitstechnische Prüfungen. „Unsere Kunden sind meist Firmen und Behörden im Umkreis von rund 300 Kilometern“, erklärte der gebürtige Niederländer Paul de Jong im Gespräch mit unserer Zeitung. Ende des Jahres soll der neue Firmensitz im Gewerbegebiet Kielweg fertig sein.

Ein weiteres Beispiel für die derzeit gute wirtschaftliche Entwicklung ist der Neubau einer Halle mit Bürotrakt in der Nachbarschaft von de Jongs Grundstück im Gebiet Kielweg. Ein Diepholzer Investor, der nicht genannt werden möchte, baut diesen Komplex. Im vorderen Teil sind vier Büroeinheiten, wovon zwei bereits vermietet seien. In ein Büro ziehe eine Firma ein, die Patienten im Krankenhaus, in der häuslichen Umgebung und in Pflegeeinrichtungen berät, betreut und mit Pflegeprodukten beliefert. Zwei Büros sind noch frei. Sie können allein oder mit Lagerflächen in der 1. 600 Quadratmeter großen Halle gemietet werden. Die Halle wird laut Investor energiesparend nach Norm KfW 55 und mit Fußbodenheizung gebaut. Auf dem Dach soll eine Fotovoltaikanlage installiert werden. Bezugsfertig sollen Büros mit Gemeinschaftsraum im obersten Geschoss sowie die Halle Anfang Juni sein. Für die Zukunft plant der Investor noch eine weitere, gleich große Hale mit Büro im hinteren Teil seines Grundstücks.