Videos von „Grafenkindern“

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Online oder telefonisch bestellen, Lieferung der Ware oder Speisen frei Haus oder „kontaktlose“ Übergabe vor Ort: Die Ladeninhaber und Restaurantbesitzer, die derzeit ihre Geschäfte geschlossen lassen müssen, versuchen auf unterschiedliche Weise, die Corona-Krise zu überstehen. Während beispielsweise die benachbarten Werbegemeinschaften „Moin Vechta“ und „Gans und gar Lohne“ Listen mit den Geschäften veröffentlicht haben, die zwar geschlossen sein müssen aber dennoch einen Service anbieten, geht die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz einen anderen Weg – mit bewegten Bildern. „Grafenkind“ heißt die Aktion, die sie im Internet bei Facebook und Instagram gestartet hat.

Am Anfang stand am Wochenende ein Video, in dem Diepholzer Geschäftsleute, Inhaber von Praxen und Einrichtungen sowie Bürgermeister Florian Marré und Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann das Projekt vorstellen. Die Akteure wurden – der derzeitigen Verordnung entsprechend – einzeln und räumlich getrennt aufgenommen. Die Videosequenzen wurden dann zusammengeschnitten.

So funktioniert die neue Krisen-Aktion: Wer sein Geschäft und sein derzeitiges Angebot an Waren und Dienstleistungen – auch als Privatperson – kostenlos vorstellen möchte, schickt ein kurzes Selfie-Video an die WhatsApp-Nummer 0151/21250716. Vorstandsmitglieder der Fördergemeinschaft kontrollieren die eingeschickten Videos und stellen sie danach auf der Facebook-Seite „Grafenkind“ und entsprechend auch bei Instagram online.

Auch live kann man „Grafenkind“ werden. So hatte ein Diepholzer Juwelier für Montagabend angekündigt, auf der Facebook-Plattform, Angebote in Echtzeit vorzustellen.

„Die Diepholzer Firmen zeigen, was sie können“, beschreibt Fördergemeinschafts-Vorstandsmitglied Stefanie Tröbs-Kütemann die Aktion „Grafenkind“. Kein Konkurrenzdenken, sondern Gemeinsamkeit stehe im Vordergrund. Mit „positiver Energie“ soll jedes Diepholzer Geschäft zeigen, was es kann. Praktisch unterstützt wird die Aktion von den Diepholzern Rehman Ahmad und Bastian Fabick.

Letzterer ist in seiner Tätigkeit als Personal-Trainer auch in anderer Form für Diepholz in der Corona-Krise in Aktion. Er bietet über seine Facebook-Seite „Basti Bunt“ abends live Workouts an – also sportliche Übungen zum Mitmachen für die Menschen, die zu Hause bleiben sollen.

