Diepholzer Shisha-Bars durchsucht: Mehrere Verstöße festgestellt

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Großer Einsatz am Freitagabend in der Diepholzer Innenstadt. In einer gemeinsamen Aktion durchsuchten Zoll, Polizei, Landkreis Diepholz, Stadtverwaltung, Steuerfahndung und Gewerbeaufsichtsamt zwei Shisha-Bars und ein Wettbüro. © Jansen

Großer Einsatz von Zoll, Polizei und Beamten anderer Behörden am Freitagabend in Diepholz: In einer gemeinsamen Aktion wurden ab 20.30 Uhr zwei Shisha-Bars und ein Wettbüro in der Innenstadt durchsucht. Update von Samstag, 11. Februar: Die Behörden stellten mehrere Verstöße fest, der Zoll beschlagnahmte mehrere Kilogramm unversteuerten Tabak. Nach Abschluss der Kontrollen in Diepholz wurden noch eine Shisha-Bar in Sulingen und in Barnstorf kontrolliert. Auch hier lief die Aktion störungsfrei ab.

Diepholz – Nach Informationen der Mediengruppe Kreiszeitung ging bei der großen Durchsuchung darum, gegenüber der Polizei bekannten Großfamilien mit Migrationshintergrund und deren Aktivitäten Flagge zu zeigen. Beteiligt waren neben Zoll und Polizei auch Kräfte von Ordnungsbehörden des Landkreises Diepholz, der Stadt Diepholz, der Steuerfahndung und des Gewerbeaufsichtsamtes. Die Betriebe im Bereich Lange Straße/Hindenburgstraße (Bremer Eck) sowie an der Steinstraße in Diepholz wurde laut einem Polizeisprecher unter anderem mit Blick auf die Bereiche Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, Jugendschutz, Drogenhandel und Glücksspiel überprüft. Die Behörden hatten auch den Brandschutz und baurechtliche Belange im Blick.

Für die Betreiber der Shisha-Bars und des Wettbüros in Diepholz wurde es also am Freitagabend extrem ungemütlich. Die Behörden hatten sich laut Polizeibericht von Samstag zusammengetan und die Kontrolle zusammen vorbereitet, da es wiederholt zu Vorfällen mit Shisha-Bars gekommen war. Die Behörden hatten demnach Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, Ruhestörungen, Drogenhandel und illegales Glücksspiel registriert.

Auch an der Steinstraße in Diepholz wurde eine Shisha-Bar durchsucht. © Jansen

Während der Überprüfungen stand die Bereitschaftspolizei Hannover in der Stärke eines „Zuges“ sowie Diensthundeführer bereit, um die Diepholzer Kräfte nötigenfalls zu unterstützen.

Zwei Großfamilien In Diepholz haben zwei dort lebende Großfamilien mit Migrationshintergrund mehrfach für Aufsehen gesorgt. So waren am 29. Juni 2021 Mitglieder der beiden Familien in der Innenstadt heftig aneinandergeraten. Etwa 15 Streifenwagenbesatzungen rückten seinerzeit an – neben Diepholzer Kräften auch Beamte aus Vechta, Verden, Delmenhorst und Nordrhein-Westfalen. Diese große Schlägerei blieb bei einem Verfahren im September 2022 vor dem Amtsgericht Diepholz ohne Konsequenzen für vier Angeklagte. Die Gerichtsverhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung wurde seinerzeit nach zwei Verhandlungstagen und einer umfangreichen Beweiserhebung eingestellt, weil zu viele Fragen zum Hergang der Massenschlägerei offen blieben. ej

Diese Beamten mussten nicht eingreifen. Es habe keine Zwischenfälle während der Durchsuchung gegeben, sagte der Polizeisprecher am Freitag gegen 21.30 Uhr, als die Aktion noch andauerte. Zu diesem Zeitpunkt waren nach seinen Aussagen noch Mitarbeiter der Steuerfahndung am Werk.

Die Behörden registrierten bei der Aktion am Freitagabend laut Polizeibericht baurechtliche Verstöße (Brandschutz und Notausgänge), Hygienemängel und fehlende Genehmigungen unter anderem für Spielautomaten. Der Zoll konnte zudem mehrere Kilogramm unversteuerten Tabak sicherstellen. Die festgestellten Verstöße werden in der nächsten Zeit von den jeweiligen Behörden weiter bearbeitet. In welchen Lokalen die Verstöße festgestellt wurden, teilte die Polizei nicht mit.



Alle beteiligten Behörden zeigten sich laut dem Bericht der Polizei zufrieden und vereinbarten, auch in Zukunft gemeinsam weitere Kontrollen dieser Art durchzuführen.