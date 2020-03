Versorgungskonzept für Wasser

Alle Fraktionen im Kreisentwicklungsausschuss sind sich einig: Der Landkreis Diepholz braucht ein Konzept, um die Wasserversorgung in der Zukunft gerecht regeln zu können. Die Erarbeitung dieses Konzeptes haben die Ausschussmitglieder einstimmig empfohlen.

Landkreis Diepholz – Es sind beeindruckende Zahlen, die Stephan Maas als Leiter der Landkreis-Fachdienste Bauordnung und Städtebau sowie Umwelt und Straße den Mitgliedern des Kreisentwicklungsausschusses erläutert: 759 Brunnen fördern im Landkreis Diepholz mehr als 55 Millionen Kubikmeter Grundwasser pro Jahr.

Davon fließen 59 Prozent in die Trinkwasserversorgung und 24 Prozent in die Feldberegnung der Landwirtschaft. Sieben Prozent entfallen auf die gewerbliche Nutzung, Tierhaltungsanlagen und anderes. Zwar besteht laut Stephan Maas noch eine sogenannte Dargebotsreserve von rund 17 Millionen Kubikmetern Grundwasser, für das Förderanträge noch vergeben werden könnten.

Aber wie kann die Entnahme zukunfts- und versorgungssicher gestaltet werden, wenn der Klimawandel extreme Wetterlagen auslöst und die Konkurrenz ums Wasser wächst? Die Mitglieder aller Fraktionen im Kreisentwicklungsausschuss, die unter Leitung von Elmar Könemund (Grüne) am Dienstag im Diepholzer Kreishaus getagt haben, sind sich einig: Der Landkreis braucht ein Wasserversorgungskonzept. Der Arbeitsauftrag an die Kreisverwaltung ist einstimmig und vor allem umfangreich. Deshalb kann das Versorgungskonzept erst in zwei bis drei Jahren vorliegen, so aktuelle Schätzungen.

Erste Analysen hat die Kreisverwaltung bereits vorgenommen. Kreisrat Jens-Hermann Kleine: „Wir machen das, weil wir sehen, dass es in der Zukunft Nutzungskonflikte geben wird.“ Den Status quo formuliert die Kreisverwaltung in einem Arbeitspapier zur Sitzung so: „Die sechs Grundwasserkörper des Landkreises sind derzeit noch einem guten mengenmäßigen Zustand.“ Aber: „Im Zeitraum von 2009 bis 2019 wurden insgesamt neue Entnahmerechte in Höhe von rund 19 Millionen Kubikmeter pro Jahr erteilt“ – ohne die öffentliche Trinkwasserversorgung. Von den besagten 19 Millionen Kubikmetern Grundwasser nutzen Landwirte mit 16,7 Millionen Kubikmeter den absoluten Löwenanteil.

Unklar sei allerdings, so Kreisrat Jens-Hermann Kleine, ob die Landwirte die genehmigten Mengen auch ausschöpfen – oder darunter bleiben. Ebenso unklar sei der reale Trinkwasserverbrauch im Landkreis Diepholz. Zwischen Trinkwasser und Brauchwasser (für Waschmaschine und Toilettenspülung) werde nicht real unterschieden: „Wir werden uns darauf verlassen müssen, was Experten sagen.“

Ingo Estermann (SPD) steht klipp und klar hinter dem Konzept: „Das halten wir für wirklich wichtig!“ Kritisch setzt sich Ulrich Helms (FWG) mit Fakten und Perspektiven auseinander. „Zur Erarbeitung eines Wasserkonzepts gehört auch die Darstellung der Maßnahmen, die der geeigneten Wiederverwendung des bereits einmal genutzten Trinkwassers genügen“, stellt er in einer vierseitigen Stellungnahme inklusive Fragenkatalog fest – und ebenso: „Derzeit fehlt es völlig an einer Transparenz, wofür welches durch die öffentliche Trinkwasserversorgung abgegebene Trinkwasser benutzt wird.“ Auch das müsse in dem Konzept berücksichtigt werden.

Es gebe viele Aspekte, die zu bedenken seien, so Heiner Lampe (CDU) – zum Beispiel die Gartenbewässerung durch die Bürger, nicht zuletzt aus ihren eigenen Brunnen. Karl-Heinz Schwenn (SPD) befürchtet, dass die Zahl der Feldberegnungsanträge schnell und stark steigt – aus Sorge der Landwirte, später nicht mehr zum Zuge zu kommen. Diese Angst teilt Kreisrat Kleine nicht: „Auch bestehende Erlaubnisse müssen überprüft werden.“

Ein weiterer Aspekt der Diskussion um das Wasser: die Nitratauswaschung aus der landwirtschaftlichen Düngung. „Der Landkreis Diepholz ist von sieben signifikanten Messstellen mit steigendem Trend der Nitratkonzentrationen betroffen“, heißt es im Arbeitspapier zur Sitzung, in dem auf Werte von jeweils mehr als 50 Milligramm pro Liter verwiesen wird.

Peter Fassbinder (Linke) hat große Sorge vor der Langzeitwirkung – und plädiert dafür, sofort die Notbremse zu ziehen: „Selbst wenn wir heute kein Nitrat und kein Phosphat mehr auf den Boden bringen, hätten wir in zehn Jahren ja noch Nitrat im Grundwasser.“

Dr. Romuald Buryn (Grüne) bestätigt als Wasserfachmann die grundsätzliche Langzeitwirkung und verweist auf den Zusammenhang von Bodenbeschaffenheit und Nitrifikation. „Wir unterstützen und begrüßen das Wasserversorgungskonzept natürlich“, stellt er als Vertreter der Grünen fest – und mahnt unmissverständlich dazu, genau zu differenzieren: „Trinkwasser ist etwas anderes als Grundwasser und als Brauchwasser.“

Lebenswichtiges Wasser: Wir alle tragen Verantwortung

Ein Kommentar von Anke Seidel

123 Liter Trinkwasser verbraucht jeder Bundesbürger jeden Tag, meldet der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Umgerechnet auf den Landkreis Diepholz sind das sage und schreibe 26,67 Millionen (!) Liter in nur 24 Stunden. Aber nur vier Prozent werden für die Zubereitung von Getränken und Speisen verwendet, sagt die Statistik. Mehr als das Achtfache, 36 Prozent, rauschen in Dusche, Badewanne oder Waschbecken – stolze 27 Prozent in die Toilette und zwölf Prozent durch die Waschmaschine. Alarmierende Zahlen angesichts zunehmender Dürresommer. Von einem gnadenlosen Kampf um das Wasser sind wir – Gott sei dank – noch weit entfernt. Aber zu einer systematischen Strategie für den Umgang mit diesem Lebenselixier gibt es keine Alternative. Sie ist überfällig. Die Politik hat das erkannt und einmütig ein Versorgungskonzept empfohlen. Doch das genügt nicht. Bei Weitem nicht. Jeder, der Tag für Tag den Wasserhahn aufdreht, trägt Verantwortung für einen angemessenen Umgang mit dem überlebenswichtigen Wasser – Verbraucher genauso wie die Landwirte bei der Bewirtschaftung ihrer Felder. Nur wer maßvoll handelt, sitzt am Ende nicht auf dem Trockenen.