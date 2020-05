Verletzte Gans gerettet

Einsatz für die Diepholzer Feuerwehr

+ Die Diepholzer Feuerwehr bei ihren Einsatz am Baggersee. Foto: Jansen

Diepholz – Ungewöhnlicher Einsatz für die Gefahrgutstaffel Süd der Feuerwehr auf dem Diepholzer Baggersee an der B 51: Sie rettete am Montagabend eine verletzte Graugans. Ein Team des von Spaziergängern informierten Tierschutzhofes Dickel hatte erfolglos versucht, das offenbar am Flügel verletzte Tier einzufangen. Dann riefen die Tierschützer die Feuerwehr. Für die ehrenamtlichen Wehrleute war die Rettungsaktion eine Gelegenheit, das selten benutzte Boot mit Hilfe der Drehleiter zu Wasser zu lassen. Nach etwa 50 Minuten war die Gans eingefangen und wurde dem Tierschutzhof zur tierärztlichen Behandlung übergeben. ej