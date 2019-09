Verkehrsunfall und mehrere Brände

Nicht nur ein Verkehrsunfall wurde bei der großen Übung am Montagabend in Lemförde simuliert. Foto: Ripking

Lemförde – Eingeklemmte und vermisste Menschen, Verkehrsunfall mit zwei Autos, unklare Lage und reger Funkverkehr. Damit hatte am Montagabend die Feuerwehr bei einer groß angelegten nachbarschaftlichen Einsatz- und Löschübung in Lemförde zu tun.

In Aktion waren die Ortsfeuerwehren aus Lemförde, Stemshorn und Bohmte sowie der erste Zug der Freiwilligen Feuerwehr Stemwede – bestehend aus den Löschgruppen Drohne, Dielingen, Halden und Arrenkamp. An drei Stationen setzte die Ortsfeuerwehr Lemförde als Ausrichter der Übung die Schwerpunkte auf eine Technische Hilfeleistung mit den Werkzeugen Schere und Spreizer, auf einen simulierten Industriebrand und einen Gebäudebrand mit vermisster Person, beides auf dem Gelände von ZF. Zu einer kleinen zeitlichen Verzögerung des Ablaufes kam es, weil einige teilnehmende Ortsfeuerwehren aus benachbarten Landkreisen bis zum geplanten Starttermin um 19 Uhr noch bei echten Einsätzen in ihren eigenen Ausrückebereichen eingebunden gewesen waren. Am Ende konnten aber alle Programmpunkte der großen Übung in Lemförde stattfinden. jr