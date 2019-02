Verheißungsvolle Wochen

Morgen wird Marten Lensch als neuer Superintendent des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz offiziell in sein Amt eingeführt. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche zu Diepholz. Was den 47-jährigen Theologen bewegt und warum die ersten Wochen in Diepholz verheißungsvoll waren, das verrät er im Interview. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Herr Lensch, welcher ist Ihr Lieblingsvers aus der Bibel?

Es gibt einige biblische Verse, die mir in den letzten Jahren wichtig geworden sind. Einer davon stammt aus dem Buch des Propheten Jesaja: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ (Jes 43,1)

Warum begleitet er Sie?

Der Vers ist mir als Jugendlicher in einem Gottesdienst auf einer Freizeit zugelost worden und hat mich da direkt angesprochen. Auch wenn sich der Vers eigentlich an das Volk Israel richtet, habe ich durch diesen Vers die Gewissheit, dass Gott mich persönlich kennt und durch mein Leben begleitet.

200 000 Menschen sind im Jahr 2017 aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Der Trend scheint sich aber, wenn man der Statistik glauben darf, umzukehren. Ist das so?

Die Gemeindegliederzahlen gehen jedes Jahr ein wenig zurück. Das hat mehrere Ursachen - demografische Gründe, aber auch Austritte, wobei die Zahlen nicht mehr so hoch sind wie Anfang der 90er-Jahre. Dennoch tut jeder Austritt weh. Wir werden weiterhin versuchen, durch Angebote für Menschen jeden Alters, durch Diakonie und durch Gottesdienste den Menschen in der Kirche eine Heimat zu bieten.

Was muss Kirche anders machen, um Jugendliche wieder an sich zu binden?

Schon in meiner ersten Woche konnte ich mich mit dem Kirchenkreisjugendkonvent treffen. Hier habe ich erfahren, welche tollen und vielfältigen Angebote für Kinder und Jugendliche in meinem neuen Kirchenkreis entwickelt werden. Die Jugendlichen können in Veranstaltungen und Gottesdiensten Begegnungen mit dem eigenen Glauben machen. Wenn das geschieht, fühlen sie sich in der Kirche auch zu Hause.

Bei den Gottesdiensten ist die Zahl der Besucher in der Regel überschaubar. Braucht Kirche andere Formate - und andere Zeiten?

In unseren Gemeinden gibt es ganz unterschiedliche Gottesdienstformate - auch zu unterschiedlichen Zeiten: Wir haben neben den traditionellen Gottesdiensten, die nach wie vor vielen Menschen wichtig sind, Familiengottesdienste, Filmgottesdienste, Open-Air-Gottesdienste und viele mehr. An dieser Gottesdienstvielfalt werden wir weiter arbeiten, damit viele Menschen Freude am Gottesdienst haben.

Gibt es noch genug seelsorgerlichen Nachwuchs?

Die gegenwärtigen Zahlen unserer Landeskirche deuten darauf hin, dass wir in den nächsten Jahren zu wenig Pastorinnen und Pastoren haben, um alle bisherigen Stellen besetzen zu können. Hier sind wir als Kirchengemeinden und Kirchenkreis aufgefordert, innovative Lösungen zu finden, damit die Kirche auch weiterhin für die Menschen da ist. Ich bin da hoffnungsvoll.

Ihre Ehefrau ist auch Pastorin. Wird sie im Kirchenkreis Grafschaft Diepholz eine neue Aufgabe übernehmen?

Meine Frau wird voraussichtlich ein Jahr lang für die Familie da sein. Sie möchte mir so für meine neue Aufgabe den Rücken frei halten und - was noch viel wichtiger ist - unseren Kindern das Ankommen in Diepholz erleichtern. Nach dieser Zeit möchte sie wieder als Pastorin arbeiten. Wo es sein wird, wird sich in den kommenden Monaten ergeben.

Das Ehrenamt ist unbezahlbar - auch in der Kirche. Möchten Sie Ehrenamtliche zukünftig stärker einbinden?

Ohne ehrenamtliche Mitarbeitende ist unsere Kirche überhaupt nicht denkbar. Ich freue mich sehr, wenn Menschen sich in unseren Gemeinden ehrenamtlich engagieren. Sie machen dadurch deutlich, wie bunt und lebendig unsere Kirche ist.

Wird Ihnen die Nordsee in Diepholz fehlen?

An der Nordsee ist es schön - keine Frage. Aber so oft sind wir gar nicht am Strand gewesen. So bin ich überzeugt, dass wir hier in Diepholz und Umgebung auch schöne Orte zum Erholen und zum Spaziergehen finden - Orte, die bestimmt genauso schön sind wie die Nordsee.

Was wünschen Sie sich für Ihren neuen Lebensabschnitt?

Ich wünsche uns als Familie, dass wir hier schnell heimisch werden und dass wir uns wohlfühlen werden - die ersten beiden Wochen in Diepholz sind da ganz verheißungsvoll. Beruflich möchte ich mit engagierten Menschen zusammen Glauben leben und Kirche gestalten - auch da bin ich sehr zuversichtlich.

Zur Person

Marten Lensch ist 47 Jahre alt und wurde in Bremervörde geboren. Nach dem Abitur und einem Freiwilligen Sozialen Jahr beim Jugendaufbauwerk in Plön studierte er evangelische Theologie in Bethel, Bern und Bonn. Sein Vikariat absolvierte er in Niebüll. 16 Jahre war Marten Lensch Pastor in Norddeich, wirkte ebenso als Schulpastor in Norden. 2013 wurde er zu einem der Stellvertreter des Superintendenten gewählt und war drei Jahre lang, bis zu seinem Wechsel nach Diepholz, Beauftragter des Sprengels Ostfriesland-Ems für die Lektoren- und Prädikantenarbeit. Marten Lensch ist verheiratet