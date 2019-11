Vortrag „Kinder der Kriegskinder“: Das vererbte Trauma

Diepholz – Mehr als 70 Jahre ist es her – im Zweiten Weltkrieg, eine Stadt wird bombardiert, danach ist nichts mehr wie zuvor und die Bewohner sind traumatisiert. Kann das Trauma von Eltern und Großeltern sich bis in das Leben heute auswirken? Prägen die Erfahrungen der Kriegsgenerationen die Gegenwart?

Als „Kinder der Kriegskinder“ bezeichnet man die Nachfahren der Kinder, die im Krieg auf die Welt gekommen sind und diese schrecklichen Geschehnisse mit- und überlebt haben. „Also wir sind im Grunde – dazu gehöre auch ich – die Nachfolgegeneration der Kriegskinder, die Jahrgänge von 1955 bis ungefähr 1975,“ sagt Armin Rathmann, Heilpraktiker für Psychotherapie, Dozent und systemischer Familientherapeut aus Sehnde.

Er sprach zum Thema „Das vererbte Trauma – Kinder der Kriegskinder“ auf Einladung des Hospizvereins Dasein Barnstorf/Diepholz im Ratssaal des Rathauses in Diepholz vor 150 interessierten Zuhörern.

Diese Generation ist vom Krieg selbst nicht betroffen gewesen und ihre Eltern waren damals noch Kinder. Dennoch können sich ihre Kriegserlebnisse bis in die Gegenwart auswirken, berichtet der Hospizverein in einer Pressemitteilung über Aussagen des Referenten. Man spricht vom Generationstransfer, durch den Erlebnisse und Erfahrungen der einen Generation an die nächstfolgende weitergegeben werden.

Die Kriegsvergangenheit führt laut Armin Rathmann auch heute noch in vielen Familien zu Spuren von nicht verarbeiteten traumatischen Erlebnissen, wie existenzieller Not, Verlust, tiefer Schuld und seelischer Entwurzelung.

Diese Themen sind für Kinder der Kriegskinder aktuell. Aber, um sich mit ihnen auseinandersetzen zu können, bleibt nur noch wenig Zeit, denn es gibt nur noch wenige lebende Zeitzeugen.

„Wir Nachfahren sollten diese Geschichten kennen, um Erlebnisse oder Reaktionen mit beziehungsweise von den Eltern verstehen und einordnen zu können“, so die Mitteilung des Hospizvereins. Teilweise wurden ihre Erlebnisse nie erzählt, verdrängt, um das Schreckliche zu vergessen, die Erinnerung auszulöschen.

Doch das ist nicht möglich. Die traumatischen Erlebnisse von damals wurden in sich eingeschlossen. Sie können sich Jahrzehnte später in Form von Depressionen Bahn brechen oder auch als Aggressionen entladen. Dazu reicht manchmal ein kleiner Anlass, ein Geräusch oder ein Geruch aus und Erinnerungen werden geweckt.

Deshalb sollte die nachfolgende Generation die Geschichten kennen und mit den Eltern darüber sprechen, damit sie diese versteht, so der Referent.

Armin Rathmann verdeutlichte in seinem 90-minütigen Vortrag in sehr anschaulicher Weise, wie wichtig es ist „Frieden mit den eigenen Eltern zu machen“, um Stabilität zu erlangen in der eigenen Lebensgeschichte und das Weitergeben an nachfolgende Generationen zu verhindern, berichtet der Hospizverein Dasein Barnstorf-Diepholz.

Bei einem Getränk im Anschluss an den Vortrag nutzten einige Zuhörer die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und eigene Erfahrungen auszutauschen.

Die Buchhandlung Schüttert unterstützte den Vortragsabend mit einem Büchertisch und präsentierte eine große Auswahl an Büchern zu diesem Thema.