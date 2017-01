Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Diepholz - Die Ortsfeuerwehr Diepholz wurde am Montag gegen 19.30 Uhr zu einer Rauchmelderauslösung in eine Mietswohnung gerufen.

In dem verrauchten Raum an der Lüderstraße befand sich noch eine Person, welche von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht wurde. Dies teilt Florian Bergien, Pressesprecher der Feuerwehr, mit.

Nach ambulanter Behandlung verließ die Person auf eigenen Wunsch den Rettungswagen. Die Einsatzkräfte belüfteten die Räume.

Grund für das Auslösen des Rauchmelders war laut Bergien angebranntes Essen, welches auf dem Herd vergessen wurde.

Im Einsatz waren 27 Kräfte mit fünf Fahrzeugen. Der Einsatz war um 20 Uhr beendet.

