Verbotener Gen-Raps ausgesät

Rund 40 Hektar im Landkreis Diepholz sind betroffen: Konventionelle Landwirtschaftsbetriebe haben 2018 gentechnisch verunreinigten Winterraps ausgesät. Unwissend. Verantwortlich sind nach einer Pressemitteilung der Grünen nicht die Landwirte, sondern die unzureichenden Kontrollmechanismen.

Landkreis Diepholz - Problematisch an der Sache: „Für das Genkonstrukt liegt keine Anbauzulassung für die Europäische Union vor“, so heißt es seitens des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz in Hannover. Obwohl, das betont Tim Backhaus, Pressesprecher des Landvolks Mittelweser, „der genveränderte Raps, der insofern verändert wurde, als dass er gegen Glyphosat resistent ist“, seit Jahren in anderen Ländern angebaut werde, darunter Kanada, die USA, Australien und Japan, bestätigt auch das Ministerium. Die im vergangenen Herbst ausgesäten Winterrapssorte von Dekalb von Monsanto (Bayer) sei mit einer Gentechnik-Rapslinie (GT 73) verunreinigt worden. Es liege keine Erklärung vor, wie sich das GT73-Raps mit dem Saatgut vermischte, welches in Europa genutzt wird, hieß es vom Ministerium. Backhaus vermutet, dass der Lieferant das Saatgut versehentlich nach Europa geliefert habe.

Die Behörden in Frankreich hätten das Saatgut erst nach der Ausbringung beprobt und dann das Ergebnis der Europäischen Kommission mitgeteilt, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Grünen sehen das als Indiz dafür, dass die Kontrollen in deutschen Bundesländern nicht ausreichen. Diese laufen im Rahmen des Saatgutmonitorings stichprobenartig auf gentechnisch veränderte Organismen. Es habe sich gezeigt, dass die Untersuchungen vor allem in einer Risikokultur wie Raps nicht ausreichen, heißt es weiter. Die Zahl der beprobten Parteien müsse erhöht werden.

Anders sieht das Backhaus: „Der Fall zeigt aber ja, wie gut unser Kontrollsystem in der Landwirtschaft funktioniert. Anhand von Chargennummern kann genau nachvollzogen werden, welche Flächen betroffen sind, und der betroffene Raps wurde sofort abgeerntet und vernichtet beziehungsweise in Biogasanlagen ,verstromt’“.

Umgang mit betroffenen Feldern im Blickpunkt

Ein Diskussionspunkt ist nun der Umgang mit den betroffenen Feldern. Offiziell, das schreibt das Ministerium, müssten die Landwirte die Flächen durch tiefes Grubbern oder Pflügen behandeln, außerdem sollen bestimmte Herbizide in Abhängigkeit der geplanten Fruchtfolge verwendet werden.

Bis zum 1. Juli 2020 werden auch weiter auslaufende Rapspflanzen vernichtet. Die Landesregierung hält diese Frist trotz einer lang andauernden Keimfähigkeit für ausreichend. Die Grünen hingegen fordern, sie zu verlängern. Andernfalls könne es passieren, dass einzelne Gen-Raps-Körner im neuen Bestand unentdeckt auflaufen und es zu einer Auskreuzung und Weiterverbreitung der transgenen Pflanzen kommt.

Saatgutunternehmen übernimmt anfallende Kosten

Die Kosten, denen die Landwirte nun gegenüberstehen, für die Bearbeitung der Felder und die Ertragsausfälle, übernehme das Saatgutunternehmen, heißt es seitens des Ministeriums weiter.

„Für Raps von einem Hektar bekommt der Landwirt etwa 1 500 Euro. Arbeit, Diesel, Saatgut nicht eingerechnet“, berichtet Backhaus. Bei 40 Hektar allein im Landkreis Diepholz und niedersachsenweit sogar 120 Hektar, wie die Grünen berichten, ist diese Summe schon recht groß.

Landvolk und Landwirtschaftskammer haben sich dem Thema angenommen, können aber derzeit keine konkreten Angaben machen.