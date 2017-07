Unwetter erreicht den Bremer Süden mit Hagel, Starkregen und Sturmböen

Diepholz/Hamburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Niedersachsen und Bremen vor Unwettern. Auch die Landkreise Diepholz, Nienburg und Oldenburg sollen am Abend betroffen sein.

Am Mittwochnachmittag kämen von Südwesten her schwere Gewitter auf, hieß es auf der Internetseite des DWD am Mittwoch. Diese erreichen den Bremer Süden zwischen 18.40 und 20.30 Uhr.



Die Experten erwarten Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel mit rund drei Zentimeter großen Körnern. Hinzu könnten orkanartige Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen.

In der Nacht zum Donnerstag schwächen sich die Gewitter ein wenig ab. Auch tagsüber können aber noch Gewitter übers Land ziehen.

So verhalten Sie sich bei Gewitter:

Während eines Gewitters sollte man nicht duschen und nicht baden. Das rät der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE). Zur Sicherheit sollte man alle elektrischen Geräte vom Strom nehmen oder einen Überspannungsschutz verwenden.

Handys und schnurlose Telefone lassen sich aber gefahrlos benutzen. Außerdem raten die Experten: Fenster, Roll- und Fensterläden schließen und sich von ungeschützten Öffnungen fernhalten. Wichtig ist, den Kontakt zu allen metallenen Leitungen zu vermeiden, die ins Haus führen - etwa die Telefonleitung, das Antennenkabel, die Fernwärmeversorgung sowie Wasser-, Gas- und Stromleitungen.

Hört man Donner, ist ein Gewitter weniger als zehn Kilometer entfernt. Und ein Gewitter ist erst vorbei, wenn man 30 Minuten lang keinen Donner hört.