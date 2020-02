Unverhältnismäßige Angst

Personenkontrollen auf Corona-Virus-Symptome an Reisenden, wie am Flughafen in Wuhan (Bild), sind im Landkreis Diepholz nicht nötig. Foto: Mark Schiefelbein / dpa

Landkreis Diepholz - Von Bjarne Kommnick. Das Corona-Virus hält die Welt in Atem. Es scheint so, als würde sich bei vielen die Angst auch vor der eigenen Haustür ausbreiten, in einigen Diepholzer Apotheken sind derzeit die Atemschutzmasken ausverkauft. Hysterie, urteilt Daniel Tabeling, Fachdienstleiter des Gesundheitsamtes Landkreis Diepholz: „Jeder virusbedingte Tod ist ein trauriges Schicksal, das darf man nie vergessen, aber die Krankheit ist im Wesentlichen nicht anders anzusehen als andere.“

Mitverantwortlich für die Angst in der Bevölkerung seien laut Tabeling die Medien und ihre Corona-Virus-Berichterstattung. Zwar würden die Fakten meistens stimmen, „aber leider wird oft nicht sonderlich differenziert berichtet“. Laut Tabeling beruhen die Schlagzeilen zu oft auf bloßen Zahlen: „Was man als erstes hört, ist die Anzahl der Infizierten und wie viele Todesopfer das Corona-Virus fordert. Das wird bei der Grippe nicht gemacht, da gibt es jährlich weltweit Hunderttausende Todesopfer, und niemand hat Angst.“

Dadurch würden viele denken, dass es sich um ein besonders tödliches Virus handelt, weil nur die schwerwiegenden Fälle für die Öffentlichkeit relevant gemacht werden würden. Dass Krankheitsverlauf, Symptome und Behandlung fast genau wie bei einer Influenza seien, spiele für die meisten keine Rolle.

Neben der Berichterstattung sei es auch das Unbekannte an dem Virus, was die Angst bei den Menschen auslöse: „Nötig ist das jedoch nicht“, so Tabeling, dafür würde die Forschung bereits große Fortschritte in Sachen Kenntnis über das Virus verzeichnen. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Bedrohung durch das Corona-Virus als sehr gering ein und sieht eine deutlich größere Gefahr bei der bekannten Influenza. Pro Jahr fordert diese alleine in der Bundesrepublik 5 000 bis 30 000 Todesopfer.

Tabeling erwartet, dass sich an der Risikoeinschätzung in den kommenden Monaten nichts ändert. Er empfiehlt, den Krankheitsverlauf individuell anzusehen, denn es sei ähnlich wie mit der Grippe: „Bei einem jungen Menschen, der gerade voll im Saft steht, ist die Wahrscheinlichkeit äußert gering, dass er daran stirbt.“ Die eigentliche Gefahr bestehe laut dem Fachdienstleiter anderweitig, denn die Todesopfer seien zum größten Teil besonders alt oder hatten schon mit anderen schweren Vorerkrankungen zu kämpfen: „Das ist bei der Grippe nicht anders.“

Dennoch machen sich Pandemie-Ängste breit. Die Weltgesundheitsorganisation rief nun sogar den Gesundheitsnotstand aus. Doch eine Notlage im Landkreis Diepholz sei laut Kreisrat Jens-Hermann Kleine nahezu ausgeschlossen: „Vom Staat über Länder und Landkreise bis in die Kommunen sind alle, Corona-Virus-unabhängig, auf Katastrophen vorbereitet, soweit es denn möglich ist.“

Dass Deutschland eines der weltweit besten Gesundheitssysteme habe, spiele dafür eine tragende Rolle: „Wir haben seit Jahrzehnten keine Epidemie oder Vergleichbares gehabt, das liegt nicht an irgendwelchen Notfallplänen, sondern vor allem an den sorgfältigen Maßnahmen, die sofort getroffen werden und so ein schlimmeres Ausbreiten verhindern.“

Als gutes Beispiel dienen laut Kleine die Corona-Virus-Fälle in Bayern. Noch bevor die Infizierten das Virus übertragen können, stünden die betroffenen Patienten bereits unter Quarantäne und Angehörige unter Beobachtung. Ein Notfallplan habe dabei zunächst keine Relevanz: „In solch einem Fall würde der Landkreis nicht anders handeln als die Kollegen in Bayern“, so Kleine.

Eine Epidemie durch Corona sowie durch andere bekannte Viren sei in Deutschland deshalb nur sehr schwer vorstellbar. Sollte es aller Unwahrscheinlichkeit zum Trotz dennoch dazu kommen, sei nicht leicht zu sagen, wie gehandelt werden würde, da dieses Szenario zu weit von der Realität entfernt sei.

Das Handeln müsste individuell auf die Lage angepasst werden. Kleine weiß: „Entweder wir kennen die Krankheit und können uns an erfolgreichen Maßnahmen orientieren, wie am Beispiel Corona-Virus in China“, weil gewonnene Erfahrungen weitergegeben würden, „oder wir haben es mit einer absolut unbekannten Sache zu tun, dann ist es generell schwer, eine Vorablösung zu finden, dann gilt es schnell zu handeln.“ Letzteres sei auch in Wuhan der Fall gewesen.