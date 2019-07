Fische in der Lohne sollen das Diepholzer Rathauswehr überwinden können. Die Ratsfraktions-Vorsitzenden (von links) Wilhelm Reckmann (FDP), Gerhard Albers (CDU) und Manfred Albers (SPD) begrüßen in einem gemeinsamen Schreiben an das NLWKN, dass die ökologische Durchgängigkeit in Angriff genommen werden soll. Foto: Reckmann

Diepholz – Die fehlende ökologische Durchgängigkeit des Lohne-Wehrs am Diepholzer Rathaus wird seit Jahren vielfach beklagt. Für Fische ist die 1,40 Meter hohe Stufe flussaufwärts eine unüberwindliche Barriere.

CDU, SPD und FDP im Diepholzer Rat begrüßen es daher einmütig, dass die zuständige Behörde den ökologischen Umbau der ehemaligen Stauanlage in der Nähe des Diepholzer Rathauses nun offenbar in Angriff nehmen will.

In einem Schreiben an den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) begrüßen es die Fraktionsvorsitzenden Gerhard Albers (CDU), Manfred Albers (CDU) und Wilhelm Reckmann (FDP), „dass Sie beabsichtigen, einen zeitnahe Planung und Umsetzung der ökologischen Durchgängigkeit am Rathauswehr in der Stadt Diepholz sicherzustellen.“ Inzwischen, so die drei Ratsmitglieder, gebe es in der Region viele gute Beispiele für gelungene Maßnahmen der ökologischen Durchgängigkeit an bisherigen Stauanlagen.

Eventuell könne die Maßnahme an der Elmeloher Wassermühle Mühle zwischen Ganderkesee und Delmenhorst ein gutes Beispiel für eine solche Umgestaltung sein. Dort in der Welse, einem Nebenfluss der Delme, wurde 2011 eine Fischtreppe als Sohlengleite neu neben der Mühle angelegt. Die alte Fischtreppe aus den 90er Jahren mit den Betonbecken war für größere Fische ungeeignet.

„Wir wünschen uns auf jeden Fall eine funktionierende Anlage und eine ökologische Aufwertung des Flussbereiches am Rathauswehr“ schreiben die drei Diepholzer Ratsfraktionsvorsitzenden und sichern abschließend die Unterstützung zu, „das Projekt gemeinsam nach vorne zu bringen“.

Fische in der Lohne haben am Diepholzer Rathauswehr bislang große Probleme: Sie können dort nicht weiter flussaufwärts schwimmen. Das beklagte auch der Sportfischereiverein Diepholz. Vor einigen Wochen wurde er auf „Unmengen an Fischen“ unterhalb des Wehres hingewiesen. Die Tiere konnten nicht über das Wehr am Rathaus aufsteigen. Somit sammelten sich die Fische dort und versuchten, eine Möglichkeit zu finden (wir berichteten). Der Sportfischereiverein Diepholz ist Pächter des Gewässers und fing seinerzeit im Rahmen eines Arbeitsdienstes Fische mit einer Senke aus der Lohne und setzte sie oberhalb des Wehres wieder ein. sr/ej