„Unglaublich warmherzig aufgenommen“

Diepholz – „Ich wurde hier unglaublich warmherzig und freundlich aufgenommen“, sagt Julia Wilcken über ihre neuen Lehrerkollegen. Wilcken ist seit dem 1. Februar die neue stellvertretende Schulleiterin an der Graf-Friedrich-Schule (GFS) in Diepholz und „beerbt“ somit Uta Wielage, die jetzt Leiterin des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Osnabrück ist.

Julia Wilcken, die in Bramsche wohnt, unterrichtet die Fächer Latein und Physik und war vor ihrer Tätigkeit am Diepholzer Gymnasium für drei Jahre an der Landesschulbehörde Osnabrück tätig. Davor arbeitete die 48-Jährige an einem Gymnasium in Bersenbrück. Sie bezeichnet sich selbst als „spätberufene Lehrerin“, weil sie ihr Lehramtsstudium erst begann, als ihre eigenen Kinder bereits auf der Welt waren.

Zu ihren Hobbys zählen das Lesen, das Kino und das Theater. „Ich interessiere mich aber auch für Menschen und hinterfrage die Dinge gern. Deshalb wird mir oft nachgesagt, dass ich neugierig bin“, erzählt die stellvertretende Schulleiterin über sich selbst mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Von der GFS zeigt sie sich indes beeindruckt. Ihr gefalle besonders das Profil der Schule, das sich sehr viel mit der Natur und der Umwelt befasse, was sich durch die vielen verschiedenen AGs und Projekte der Schule ausdrückt. Die neue stellvertretende Schulleiterin schwärmt auch vom Unterricht in Doppelstunden: „Ich komme von einer Schule, wo es das Doppelstundenkonzept nicht gab. Durch dieses Prinzip wird der Schulalltag entschleunigt und zwischen den Pausen herrscht eine angenehme Ruhe im Schulgebäude.“

Sie betonte auch, dass die Schule „besonders im naturwissenschaftlichen Bereich großartig ausgestattet ist“, was sie als Physiklehrerin natürlich besonders freue. Den Schulhof der GFS bezeichnete sie als ein Alleinstellungsmerkmal der Schule, weil er zum Teil in Zusammenarbeit der Lehrer, der Schüler und deren Eltern entstanden sei. So etwas gebe es nicht oft.

Und auch die Schülerinnen und Schüler, die sie bis jetzt kennenlernen konnte, seien allesamt freundlich und respektvoll mit ihr umgegangen. Deswegen schaue sie positiv auf die weitere Zeit an der GFS: „Ich freue mich wirklich jeden Morgen, wenn ich nach Diepholz fahren darf, um an dieser Schule zu arbeiten und zu unterrichten.“ jr