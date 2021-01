Unfall: Pizzeria-Gebäude beschädigt

15-Jähriger flüchtet in Diepholz vor Polizei und prallt gegen Wand

Diepholz – Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 15-Jähriger am späten Neujahrs-Nachmittag in Diepholz einen schweren Unfall verursacht. Er prallte mit einem alten Opel Corsa gegen die Wand der Pizzeria „La Villetta“ an der Steinstraße (am Pohl). In der zur Straße hin gelegenen Wand des Hauses entstand durch den Aufprall ein so großer Riss, dass die Feuerwehr das Gebäude räumen ließ und zunächst wegen möglicher Einsturzgefahr sperrte. Ein zum Unfallort gerufener Statiker gab das Haus mit der Gaststätte laut Polizei nach einer Untersuchung am Abend wieder frei. Die Schäden seien nur äußerlich.