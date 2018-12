Hannover 96-Chef Martin Kind referiert in Diepholz über „Sport und Wirtschaft“

Diepholz - Von Sven Reckmann. Martin Kind ist ein gefragter Gesprächspartner. Am Sonntagabend war der Unternehmer und Präsident des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 Gesprächsgast im NDR-Fernsehen, Dienstag dann im Rampenlicht bei der viel beachteten Schiedsgerichtsverhandlung in Bezug auf „96“ und die Ausnahme von der sogenannten „50+1“-Regel.

Zwischendurch, am Montagabend, blieb dem 74-Jährigen dann noch Zeit, auf Einladung der Volkshochschule (VHS) in Diepholz knapp zwei Stunden lang zum Thema „Sport und Wirtschaft“ zu sprechen. Etwa 40 Zuhörer waren neugierig auf einen Blick hinter die Kulissen eines Fußball-Bundesligisten. Denn auch wenn Kind seinen wirtschaftlichen Erfolg mit Hörgeräten geschafft hat, so standen am Montag doch „96“ und das Fußballgeschäfts allgemein im Vordergrund.

Im Schlepptau hatte Kind die 96-Stürmer-Legende Dieter Schatzschneider, der allerdings nur Zuhörer blieb und dem Vortag in der letzten Reihe lauschte. „Wer ist denn Hannover-96-Fan“, fragte Kind zwischendurch in die Runde. Einzelne Finger hoben sich. „Aber wir arbeiten dran“.

Kind, der seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze des Clubs steht, blickte zunächst auf die sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren zurück, den Aufstieg von der Regionalliga in die Bundesliga und die erfolgreiche Zeit in den 2010er-Jahren, als man auf europäischer Bühne spielte. „Das hätten wir gern weitererlebt“, sagte Kind. Doch im Moment sieht es nicht so gut aus mit den „Roten“. Sie stehen auf dem vorletzten Platz und der Präsident räumte ein: „Wir sind hoch risikogefährdet.“

Schulden abbauen, Infrastruktur aufbauen - Kind hatte viel zu tun

Davon abgesehen konnte sich die Entwicklung sehenlassen. Kind berichtete, wie die drohende Insolvenz abgewendet wurde, wie der Verein durch die Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung grundlegend umstrukturiert wurde, wie es gelang, Sponsoren an Bord zu ziehen und den Stadionneubau im Zuge der WM-Bewerbung einzufädeln.

Die Themen Entschuldung und Infrastruktur angegangen, ein hochmodernes Nachwuchsleistungszentrum vor einem Jahr eingerichtet, ein neues Breitensportzentrum wird in den nächsten Wochen eingeweiht – alles läuft. „Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass wir in der ersten Liga bleiben.“

Die nächste Aufgabe in der Fußball-Bundesliga für die „Roten“ ist allerdings nicht „von Pappe“: Gegen Bayern München gewinnen? „Kann mal passieren“, sagt Kind schmunzelnd, aber wirtschaftlich öffne sich die Schere immer weiter. Der Abstand zu den Großen der Bundesliga und erst recht zu den Clubs der großen Ligen im Ausland werde immer größer.

Die Fernsehgelder sind die Haupteinnahmequelle

Zur Kritik an der Zerfaserung der Spieltage – Stichwort Montagsspiele – gibt Kind zu bedenken, dass auch die übertragenden Sender sehen müssten, „wie sie die vielen hundert Millionen wieder reinkriegen, die sie dafür bezahlen“. Bei einem Club mit beispielsweise 100 Millionen Umsatz machten 50 Prozent Fernseheinnahmen aus, zwischen 32 und 35 Prozent Sponsoreneinnahmen und maximal 17 bis 20 Prozent noch Ticketerlöse, schlüsselte Kind auf. „Das heißt, wenn Ihnen als Verein die Fernsehgelder fehlen, dann ist das fast wie ein Selbstmord.“

Dramatisch verändert hätten sich in den vergangenen zwei Jahren zudem die Transferausgaben. „Das macht uns kräftig zu schaffen.“ Um die Kapitalsituation zu verbessern setzt sich Kind dafür ein, die sogenannte 50+1-Regelung zu kippen. Durch diese wird bislang verhindert, dass Investoren mehr als 50 Prozent der Anteile eines Clubs erwerben können. In anderen europäischen Ligen gibt es diese Regelung nicht. Sein Vorgehen beim Thema „50+1“ hat ihm allerdings Fanproteste in Hannover eingebracht.

„So ein Club ist eine schwierige Herausforderung“, sagte Kind und unterscheide sich eben in mancher Hinsicht von einem „normalen“ Wirtschaftsunternehmen: „Am Schluss sind Sie abhängig vom Sportdirektor, vom Trainer und von elf Spielern.“ Und es ist Fußball. „Das heißt, jeder kann mitreden.“

Bevor Kind und Schatzschneider wieder in Richtung Hannover aufmachten, lud der Vereinsboss die Anwesenden noch zu einem Heimspiel seines Clubs ein. Vielleicht wächst die Fanschar in Diepholz dann ja noch an.