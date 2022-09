Unbekannte Bedrohungslage in Stuhr: Polizei im Landkreis Diepholz im Einsatz

Von: Felix Busjaeger

Die Polizei ist im Großeinsatz (Symbolfoto) © Sebastian Peters

In Stuhr im Landkreis Diepholz wurden zwei große Einkaufshäuser geräumt. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. Der genaue Hintergrund ist unbekannt.

Stuhr – Wegen einer unbekannten Bedrohungslage ist die Polizei im Landkreis Diepholz derzeit im Einsatz. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber kreiszeitung.de bestätigte, wurden am Donnerstagvormittag zwei große Einkaufshäuser an der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr vorsorglich geräumt. Was den Einsatz ausgelöst hat, konnte noch nicht geklärt werden. Der Einsatz läuft derzeit.

Mehr in Kürze