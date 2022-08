„Unation“: Newcomer-Band aus der Region

Von: Jannick Ripking

Gitarre, Gesang, Gitarre: (v.l.) Thilo Politzky, Merle Mackenstedt und Filippo Tomasi auf der Bühne. © Privat

„Unation“ sechs Schüler aus der Region gründen eine neue Musikgruppe. Jetzt suchen sie einen neuen Sänger.

Diepholz – Die besten Ideen kommen meist dann, wenn man gar nicht damit rechnet. So ging es auch Thilo Politzky, als ihm eines Abends beim Zähneputzen ein Gedanke kam: „Unation“ schoss ihm durch den Kopf. Seitdem trägt die neue Band aus der Region diesen Namen: Unation. Übersetzt bedeutet das „Vereinigung“ – und passender könnte dieser Name kaum sein.

Ihre Geschichte beginnt ganz klassisch: Thilo Politzky (mittlerweile Schüler am BBZ in Diepholz), Merle Mackenstedt, Arne Woyciniuk, Josef Schupp, Filippo Tomasi und Johannes Schult sind an der Graf-Friedrich-Schule in Diepholz. Und alle sind sie Teil der Schülerband. „So haben wir uns zusammengefunden“, berichtet Merle. „Vier von uns hatten es schon mit einer Band versucht“, erzählt Filippo. „Aber durch Corona ist sie zerbrochen.“ Mit Thilo und Merle kamen zwei Neue hinzu und brachten frischen Wind in die Gruppe. „In der Schule bist du ja immer begrenzt – du musst spielen, was der Lehrer sagt“, meint Thilo schmunzelnd. „Wir hatten generell Lust auf etwas Selbstständiges“, ergänzt Merle. Den Stein ins Rollen bringt letztlich Johannes, als er die Gründung einer neuen Band nach der Probe in der Schule anspricht. Gesagt, getan: Am 3. Mai gründen die Sechs die Band.

Doch noch fehlt der Name. An dieser Stelle kommt Thilo ins Spiel. „Thilo ist unser Bandname beim Zähneputzen eingefallen“, erinnert sich Filippo lachend. „Wir wollten uns eigentlich am nächsten Tag treffen, um darüber zu sprechen“, sagt Thilo. Sein Einfall kurz vorm Schlafen sorgt dafür, dass das Gespräch nicht lange dauert. Die deutsche Übersetzung „Vereinigung“ passt perfekt zur Band, sind sich die Mitglieder einig – weil sich sechs Schüler zu Unation vereint haben. „Das spricht sich auch ganz cool“, meint Merle.

Der erste offizielle Auftritt: Unation präsentierte beim Diepholzer Stadtfest zum ersten Mal einem größeren Publikum ihr Programm. © Privat

Unation steht zwar noch ganz am Anfang doch der erste offizielle Auftritt ließ nicht lange auf sich warten. Sebastian Fabick von der „grafenkiste“ wird auf die jungen Musiker aufmerksam und kontaktiert sie. Er fragt an, ob die Band beim Diepholzer Stadtfest auftreten möchte. Die Mitglieder sagen zu, treten auf und überzeugen. Denn ihr nächster Auftritt in Diepholz ist bereits am kommenden Sonntag, 28. August, beim Jugendfest im Müntepark.

Danach stehen die jungen Musiker allerdings vor ihrem ersten kleinen Problem: Merle wird die Band nach nur etwa vier Monaten auf eigenen Wunsch verlassen. Bereits vorher hat sie Musik für sich allein gespielt. „Jetzt habe ich beide Erfahrungen gemacht – solo und Band. Ich habe für mich entschieden, dass ich auf Dauer lieber alleine Musik machen möchte“, erklärt Merle ihre Entscheidung. Unation und sie gehen im Guten auseinander. „Wir haben Verständnis dafür“, sagt Johannes. Filippo kann sich eine kleine Spitze aber nicht verkneifen: „In einer Gruppe Musik zu machen, ist das Beste.“ Merle verspricht: „Ich mache die nächsten Auftritte noch mit, bis ein neuer Sänger gefunden ist.“

Welches Profil sollte der Neue von Unation erfüllen? „Sänger oder Sängerin – das ist uns erst einmal egal“, sagt Thilo. „In erster Linie sollte er zu uns passen und Bock auf uns haben“, ergänzt Arne. Wichtig ist den fünf Jungs allerdings, dass das Alter ungefähr passt. Das sollte nicht unbedingt über 25 Jahre gehen“, meint Thilo.

Fokus am Bass: Josef Schupp während eines Auftritts von Unation. © Privat

Während die Suche nach einem neuen Sänger läuft, will die Band an ihrem Programm arbeiten. „Das umfasst im Moment etwa eine Stunde und besteht aus Cover-Songs“, erzählt Johannes. Das dürfte sich bald allerdings ändern. „Wir beginnen jetzt, unsere eigenen Lieder zu schreiben“, verrät Filippo. Johannes ergänzt lachend: „Alle außer mir.“ Das Songwriting laufe bei jedem anders ab. „Jeder hat seine eigene Variante, wie er das angeht“, erklärt Thilo. Fertig seien die Lieder aber noch nicht.

Was ist in Zukunft von Unation zu erwarten? „Wir wollen auf jeden Fall auch nach der Schule zusammen Musik machen“, sagt Josef. „Bei Josef und mir ist es so, dass wir Musik beruflich machen wollen“, erzählt Filippo. Die anderen sind da offener, wohin die Reise der Band führt. „Wenn es ein Hobby bleibt, ist es auch nicht so schlimm“, sagt Johannes. Filippo runzelt die Stirn: „Aber wenn der große Durchbruch kommt, dann seid ihr doch dabei, oder nicht?“

Mitglied werden: E-Mail: unation.band@gmail.de; Instagram: unationofficial