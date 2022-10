Umlandbürger nach Bremen? Notaufnahmen droht der Kollaps.

Von: Gregor Hühne

Rettungswagen aus dem Landkreis Diepholz sollen bis auf Weiteres – wenn möglich – nicht mehr Krankenhäuser in Bremen ansteuern. So lautet eine Weisung des niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung nach einem entsprechenden Ersuchen aus Bremen. Abgebildet ist das Klinikum Links der Weser. © Gregor Hühne

Niedersächsische Patienten sollen möglichst in Niedersachsen behandelt werden. Das wurde kürzlich an den Rettungsdienst im Kreis Diepholz kommuniziert.

Landkreis Diepholz – „Umland-Patienten unerwünscht“, titelten wir vorige Woche auf unserer Bremen-Seite. Hintergrund war, dass die Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) angesichts überlasteter Notaufnahmen will, dass Patienten aus Niedersachsen in niedersächsische Kliniken gebracht werden sollen. Werden Notfälle aus dem Landkreis Diepholz nun nicht mehr in Bremen behandelt?

Klinikverbund Gesundheit Nord entwarnt: Jeder eintreffende Rettungswagen wird angenommen

Doch, betont Karen Matiszick, Sprecherin des kommunalen Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno), und bemüht sich um Schadensbegrenzung: „Umland-Patienten sind weiterhin sehr erwünscht!“ Woher Patienten kommen, spiele keine Rolle. Es gelte die Devise: „Rettungswagen, die kommen, werden angenommen.“

Doch dazu müssten die Rettungswagen aus dem Umland die Bremer Kliniken überhaupt erst einmal erreichen. Genau das will der Bremer Senat aufgrund der Kapazitätsengpässe eindämmen. Der Landkreis Diepholz bestätigt, dass es seit der vergangenen Woche auf Grundlage eines Ersuchens aus Bremen eine Weisung des niedersächsischen Ministeriums für Gesundheit gibt, an einer entsprechenden Entlastung mitzuwirken. Dazu teilt Klaus Speckmann, Leiter des Bevölkerungsschutzes im Kreis, mit: „Der Landkreis Diepholz bemüht sich als Träger des Rettungsdienstes darum, das Gesamtvolumen zu reduzieren und so eine Entlastung der Bremer Krankenhäuser zu ermöglichen.“

Hört man sich beim Rettungsdienst im Landkreis um, wird Tacheles geredet. Dort heißt es, es erfolgte eine „klare Anweisung an die Mitarbeiter“, Patienten nicht mehr nach Bremen zu bringen. Wird der Rettungsdienst gerufen, werden Patienten in die Kategorien drei (ambulant), zwei (stationär) und eins (unmittelbare Behandlung nötig) eingeteilt. Zwei und drei sollen in Niedersachsen bleiben. Kategorie eins muss in die nächste Klinik mit Kapazität, was auch weiterhin ein Krankenhaus in Bremen sein kann.

40 Prozent aller Patienten bei der Geno kommen aus Niedersachsen

Die Handlungsanweisung an den Rettungsdienst sei am Mittwoch konkretisiert worden, berichten Insider. Demnach müssen Umland-Kliniken wie in Bassum künftig Patienten aus der Region annehmen, selbst wenn die eigenen Kapazitäten eigentlich erschöpft sind. Das gelte auch, wenn andere Kliniken mit freien Plätzen zu weit entfernt liegen.

Die Patientenbremse ist eine Zwickmühle für die Bremer Kliniken. Zwar stehen die hanseatischen Notaufnahmen – wie bei anderen Häusern auch – vor dem Kollaps, auf der anderen Seite rechnen die Bremer Kliniken mit den Menschen aus dem Umland. Rund 40 Prozent aller Patienten kommen laut Geno-Sprecherin aus Niedersachsen. Die Zahl umfasst Notfallpatienten als auch geplante Operationen.

Die Gründe für den Versorgungsengpass in Bremen sind derweil vielfältig. Zu dem gewaltigen Krankenstand von rund 500 der 8 000 Mitarbeiter kommt laut Gesundheitssenatorin der Andrang von Patienten in die Erstaufnahmen ohne akuten Notfall.

Das ist auch ein großes Problem im Kreis Diepholz, schildert Ralph Ehring, Geschäftsführer des Kreis-Klinikverbunds. „Jeder kann die Notaufnahmen entzerren, wenn er nicht mit Lappalien in die ZNA (Zentrale Notaufnahme, Anm. d. Red.) geht – also alles ohne Blaulicht.“ Bei kritischer Selbstbetrachtung läge bei vielen kein Notfall vor. Solche Patienten würden triagiert und kämen „ganz hinten auf die Warteliste“. Für zusätzliche Patienten in der ZNA Bassum sieht Ehring die Klinik dank guter Vorbereitung und Kommunikation mit dem Kreis gut gerüstet.

Für Hausärzte ändert sich durch die politischen Wünsche nichts ‒ die Verantwortung trägt der Rettungsdienst

Für das DRK, das im Auftrag des Landkreises Rettungstransporte durchführt, ist die Thematik ein „heikles politisches Thema“. Geschäftsführerin Ulrike Hirth-Schiller hält sich bedeckt und verweist auf den Landkreis, versichert jedoch: „Jeder, der wirklich Hilfe benötigt, bekommt diese auch.“ Das werde in der Praxis „lebenspraktisch“ umgesetzt.

Für Hausärzte wie die Praxis von Piet Lueßen und Basak Bizer Agri in Stuhr-Heiligenrode hat die neue Anweisung dagegen keine großen Auswirkungen. Sobald ein Notfall auftritt, rufen die Mitarbeiter den Rettungswagen. Der organisiere dann die Verbringung in eine Klinik, teilt eine Praxis-Mitarbeiterin mit: „Das kann einmal in der Woche sein oder alle 14 Tage – jedenfalls nicht täglich.“

Im Bremer Stadtgebiet befinden sich diverse überregionale Versorgungszentren, die eine medizinische Fachversorgung gewährleisten. „Dieser Auftrag endet nicht an einer Landesgrenze“, erklärt Klaus Speckmann. „Je nach medizinischer Indikation ist ein Transport in diese Zentren in Einzelfällen weiterhin erforderlich.“ Vorerst werde das aber aus dem Landkreis Diepholz heraus in einer „ausgewogenen Verteilung“ geschehen. Die hohe Auslastung im klinischen Bereich werde laut Schätzung verschiedener medizinischer Fachangestellten während der Herbst- und Wintermonate bestehen.