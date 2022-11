Ulrich Walter: „Besonderer Mensch“ mit Niedersächsischem Verdienstkreuz geehrt

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens ist Ulrich Walter (links) geehrt worden. Landrat Cord Bockhop überreichte den Orden bei einer Feierstunde am frühen Donnerstagabend im Hotel Prinzhorn im Auftrag des Ministerpräsidenten. Für Walters Ehefrau Angela hatte er einen großen Blumenstrauß dabei. © Jansen

Mehr als 40 Jahre engagierte sich der Rehdener Ulrich Walter als Unternehmer im Natur- und Umweltschutz sowie im Stiftungswesen, in Verbänden und in der Kommunalpolitik. Dafür wurde der Gründer der Diepholzer Bio-Firma Lebensbaum am frühen Donnerstagabend mit dem Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens geehrt. Bei einer Feierstunde im Hotel „Villa Prinzhorn“ in Diepholz überreichte Landrat Cord Bockhop die Auszeichnung im Namen von Ministerpräsident Stephan Weil an den 73-Jährigen.Niedersächsisches Verdienstkreuz für Unternehmer Ulrich Walter

Diepholz/Rehden – Für die weitaus meisten Gäste, die Ulrich Walter eingeladen hatte – Familie, Freunde, Weggefährten und andere – war das eine Überraschung, denn zum Grund der Einladung hatte er nichts gesagt. Unter den Gästen waren drei Bürgermeister: Florian Marré (Stadt Diepholz), Magnus Kiene (Samtgemeinde Rehden) und Heino Mackenstedt (Gemeinde Rehden), was schon zeigte, wie sehr Walter und sein Engagement wertgeschätzt werden.

„Es wurde ein besonderer Mensch ausgezeichnet“, sagte Florian Marré und wies darauf hin, dass Ulrich Walter 2020 zum Diepholzer Ehrenbürger ernannt worden war. Magnus Kiene zeigte sich stolz, dass der 73-Jährige ein Rehdener Bürger ist, und erläuterte dessen früheres kommunalpolitisches Engagement im Rat von Gemeinde und Samtgemeinde.

Seltene Auszeichnung Das Niedersächsische Verdienstkreuz (beziehungsweise der Niedersächsische Verdienstorden) wird deutlich seltener verliehen als das Bundesverdienstkreuz. Laut Landrat Cord Bockhop werden pro Jahr im Landkreis Diepholz etwa drei bis fünf Bürger mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Der Niedersächsische Orden sei seit dem Jahr 2000 nur an fünf Menschen im Landkreis Diepholz verliehen worden - zuletzt 2010.

Für Ulrich Walter selbst war die Verleihung des niedersächsischen Ordens nach eigenen Worten eine besondere Ehre: „Ich bin in diesem Bundesland geboren, aufgewachsen und lebe hier.“

Landrat Cord Bockhop verlas Walters Werdegang und die Begründung, mit der Ministerpräsident Weil das Verdienstkreuz an den Rehdener verlieh. 1979 hatte Walter einen Bioladen in Diepholz an der Lohnstraße übernommen. Aus diesem entwickelte sich das mittelständische Unternehmen „Lebensbaum“, das Gewürze, Tee und Kaffee aus biologischem Anbau herstellt. „Ulrich Walter hat bereits bei der Unternehmensgründung die schon damals beträchtlichen ökologischen und sozialen Herausforderungen in seine Unternehmenspolitik einbezogen. Er konzentrierte sich auf besonders klimafreundliche Produkte und etablierte als Pionier ein detailliertes Umwelt- und Qualitätsmanagement in seinem Unternehmen“, heißt es in der Begründung. „Beim weltweiten Einkauf seiner Firma werden Rohwaren bevorzugt, die nachhaltig produziert wurden. Dafür erhalten zum Beispiel die Kaffeebauern höhere Preise und Abnahmegarantien. Der faire Interessenausgleich zwischen Industriestaaten und den Entwicklungs- und Schwellenländern war Ulrich Walter immer sehr wichtig.“ 2020 wechselte Walter von der Geschäftsführung als Vorsitzender in den neu eingerichteten Beirat des Unternehmens. Im Jahr 2007 hatte er die gemeinnützige Lebensbaum-Stiftung gegründet und ist seitdem Vorsitzender des Vorstandes.