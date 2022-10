Ulderup-Akademie: Nun eigene Räume und neue Kurse in Diepholz

Von: Eberhard Jansen

In einem der neu gestalteten Unterrichtsräume der Akademie der Ulderup-Stiftung: Akademieleiter Fabio Maier und Mitarbeiterin Anne-Christine Gaehler. © Jansen

Wer sich beruflich weiterbilden möchte, hat bei der Akademie der Ulderup-Stiftung in Diepholz die Möglichkeit dazu. Sie hat nun in ihre Unterrichtsräume investiert und ihr Kurs-Angebot aktuellen Themen und Erfordernissen angepasst.

Diepholz – Wer den ganzen Tag gearbeitet hat und nach Feierabend noch einen Abendkursus besucht, um den Meistertitel in seinem Beruf zu bekommen, hat ein kühles Getränk verdient. Oder auch ein heißes. Deshalb hat die Akademie der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung für einen Unterrichtsraum einen Kühlschrank und einen Kaffeeautomaten angeschafft. Aber die Diepholzer Einrichtung zur beruflichen Fort- und Weiterbildung hat nicht nur in diese Annehmlichkeiten für die Kursteilnehmer investiert: 10 000 Euro steckte sie in die Ausstattung ihrer drei Räume im Gebäude an der Schlesierstraße, so Akademieleiter Fabio Maier. Nicht eingerechnet sind die neuen Laptops, Bildschirme und Dockingstations mit Computerplätzen, an denen die Teilnehmer im Sitzen oder Stehen arbeiten können.

300 Teilnehmer pro Jahr

Etwa 300 junge und ältere Menschen aus der Region Diepholz sowie aus den Nachbar-Landkreisen Vechta, Minden-Lübbecke und Osnabrück besuchen jedes Jahr Kurse bei der Ulderup-Akademie in Diepholz. Bislang nutzte die Akademie Räume gemeinsam mit der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) an der Schlesierstraße. Nach dem Umzug der PHWT zur Thüringer Straße (neue Adresse: Am Campus) hat die Akademie hier eigene Räume und muss sich nicht mehr bei der Belegung mit der PHWT abstimmen. Das schafft Platz für neue Angebote.

Gedenkstein für Dr. Jürgen Ulderup und seine Frau Irmgard Ulderup auf dem Campus der PHWT. © Jansen

Zu den berufsbegleitenden Weiterbildungskursen der Akademie, die zur Ulderup-Stiftung gehört und deren Verwaltung nun auch im neuen „Forum Technik“ auf dem PHWT-Campus ist, gehören nicht nur die Meisterkurse. Beispiele für Angebote sind „Elektrofachkraft“, „Mikrocontroller“, „BWL Crashkurs“ und „Digitale Kompetenzen“ – neben den Klassikern wie „Industriefachkraft (IHK) SPS-Technik“. Einige finden online statt. 40 freiberuflich arbeitende Dozenten aus verschiedensten Bereichen hat die Akademie, um ein breites Spektrum für qualifizierte, anerkannte Weiterbildung anbieten zu können.

Kurse auch speziell zugeschnitten

„Auf Wunsch können wir auch Kurse veranstalten, die speziell auf den Bedarf eines Unternehmens zugeschnitten sind“, erklärt Fabio Maier. So habe es nach den Corona-Einschränkungen hohen Bedarf an Kursen für Führungskräfte gegeben. „In manchen Firmen hat es geknirscht“, ist Maiers Erfahrung.

Er leitet die Akademie seit März, vorher war Maier Assistent des Ulderup-Stiftungs-Vorstandes Dr. Thomas Schulze gewesen. Der 25-jährige Lohner hatte an der PHWT, die maßgeblich von der Ulderup-Stiftung finanziert wird, Wirtschaftsingenieurwesen studiert – im Dualen Studiengang bei der Landmaschinenfirma Grimme. (Damme). Maier kümmerte sich danach als Mitarbeiter der Stiftung um die Organisation des „Forum-Technik“-Neubaus.

Der neue Akademieleiter, der zwei Mitarbeiterinnen für die Verwaltung hat, sieht, dass Kurse der Metallbearbeitung nicht mehr so gefragt sind. So passt er das Kursangebot aktuellen Erfordernissen an. Im Programm ist nun auch „Einführung in die Künstliche Intelligenz“.

Ulderup: Weiterbildung seit 1985 Die Akademie wurde 1985 von Dr. Jürgen Ulderup (Gründer der Lemförder Metallwaren, heute ZF) mit dem Ziel gegründet, berufstätige Erwachsene aus der Region insbesondere in technischen Disziplinen fort- und weiterzubilden. Sie ist heute eine rechtlich unselbstständige Einrichtung der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung. Während die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) den akademischen Nachwuchs ausbildet, bietet die Akademie in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) für bereits ausgebildete Berufstätige die Möglichkeit, durch berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungsangebote den Anschluss speziell an die technische Entwicklung zu behalten. Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen erhalten entsprechende Zertifikate der IHK (Quelle: ulderupstiftung.de). Kontakt und nähere Infos: ulderupakademie.de, Tel. 05441/5949530 oder Mail an info@ulderupakademie.de.