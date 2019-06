Überschaubarer Besuch

„Kunst in der City“ wurde mit einem verkaufsoffenen Sonntag abgeschlossen. Der Besuch war angesichts der Hitze überschaubar. Zum Rahmenprogramm gehörte ein Auftritt des Männergesangvereins Diepholz in der Fußgängerzone. Foto: Jansen

Diepholz – Die Kunst war in meist kühlen Geschäften ausgestellt. Doch insgesamt war es zu heiß, um den Abschluss von „Kunst in der City“ auch in diesem Jahr zu einem Erfolg werden zu lassen. Der Besuch des verkaufsoffenen Sonntags in der Diepholzer Innenstadt war überschaubar.

„Es waren zu wenig Leute da“, war denn auch die ungeschönte Bilanz von Mark Kürble, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz, die offiziell Veranstalter ist. Organisiert wird „Kunst in der City“ von einer ehrenamtlich tätigen Arbeitsgruppe unter Leitung von Bärbel Schmitz.

In den Geschäften wurden die Bilder teils dominierend, teils zwischen Waren fast versteckt gezeigt. In leer stehenden Ladenlokalen nutzen Künstlergruppen den Platz, ihre Werke großzügig zu präsentieren. Insgesamt etwa 80 Künstler stellten aus. Bilder waren auch im Tuchmacherhaus, in der St.-Nicolai--Kirche und in der Volkshochschule zu sehen.

Im Rahmenprogramm spielten Schüler der Klavierschule von Monika Zilke in der Fußgängerzone. Der von ihr geleitete Männergesangverein Diepholz trat am späten Nachmittag dort auf.

Unter der Hitze litt auch der Besuch des Rosenfestes, das der Heimatverein Diepholz am Schloss veranstaltete. Neben Deko-Verkaufsständen und Aktionen der Diepholzer Tagesmütter für Kinder bot der Heimatverein im Schlosshof Kaffee und Kuchen an, was bei Temperaturen über 30 Grad nicht so viel Anklang wie in Vorjahren fand. Das Blasorchester aus Drebber sorgte für Musik im Schlosshof und interpretierte unter anderem Rock-Klassiker auf eigene Art.

Gleichzeitig mit „Kunst in der City“ und Rosenfest fand das Fest der Kirchgemeinde St. Nicolai an der Kirche statt. Auch hier hielt sich der Besuch in Grenzen.

Im Diepholzer Freibad war hingegen am Sonntag deutlich mehr los.