Überraschung gleich am Anfang

Diepholz/Vechta – Gleich zwei Ministerpräsidenten waren am Montag beim Stoppelmarkt-Empfang der Stadt Vechta: Daniel Günther aus Schleswig-Holstein als Festredner und sein niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil als Gast. Weil sorgte gleich zu Beginn für eine Überraschung: „Helmut bleib mal sitzen“, übernahm er die Begrüßung der 1 500 geladenen Gäste in Kühlings Niedersachsenhalle – darunter auch eine Delegation aus Diepholz – und ehrte gleichzeitig Vechtas Bürgermeister Helmut Gels, für den der 721. Stoppelmarkt der letzte im Amt war.

Weil betonte zunächst: „Ich habe nicht die Absicht, neuer Bürgermeister von Vechta zu werden“ und beleuchtete Gels´ Engagement für den Stoppelmarkt und auch dafür, das Gelände außerhalb der „fünften Jahreszeit“ zu nutzen – beispielsweise mit großen Konzerten. Der niedersächsische Ministerpräsident bedankte sich bei Helmut Gels für dessen Jahrzehnte lange Arbeit, „der wir es zu verdanken haben, dass der Stoppelmarkt nicht nur in Niedersachsen, sondern in ganz Deutschland eines der schönsten und erfolgreichsten Volksfeste ist“.

Eine Fotoschau auf der großen Leinwand weckte anschließen Erinnerungen an die Stoppelmarkt-Stationen der Amtszeit von Helmut Gels – zunächst als Stadtdirektor, dann als Bürgermeister.

Als Gels selbst als Mikrofon trat, bekam er sofort stehende Ovationen. Gels war gerührt.

Unter den Gästen, die der Bürgermeister dann namentlich begrüßte, waren zwei Diepholzer: Die beiden ehemaligen Landtags-Vizepräsidenten Karl-Heinz Klare und Hans-Werner Schwarz. Auch Landrat Cord Bockhop pflegte die nachbarschaftlichen Kontakte, ebenso wie Vertreter von Rat und Verwaltung der Stadt Diepholz, die mit Vechta im „Städtequartett“, dem auch Lohne und Damme angehören, verbunden ist.

Locker, ein wenig selbstironisch und mit ernsthaften politischen Forderungen überzeugte Daniel Günther danach als Stoppelmarkt-Festredner. Der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, der derzeitiger Bundesratspräsident ist, wünschte sich ein „Umdenken“ in der Politik: „Wir müssen besser und schneller werden, um den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland zu erhalten. Wir müssen mutiger sein und mit mehr Optimismus an Dinge herangehen. Günther (CDU) wünschte sich, dass Politiker mehr zusammenarbeiten würden, anstatt gegeneinander zu hetzen.

Günther nahm sich auch selbst auf die Schippe: Mit Blick auf den aus Schleswig-Holstein stammenden beliebten Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck berichtete er von Tränen in den Augen von Frauen, wenn diese einen Habeck erwarten und einen Günther bekommen. Diese Tränen gab es in Vechta nicht.