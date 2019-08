Überraschung mit AnnenMayKantereit

Gewitter am Abend: Gelände des Appletree Garden Festivals zeitweise evakuiert

+ Als der starke Regen nach 21 Uhr nachließ, pilgerten die Festival-Teilnehmer auf den Zeltplatz des Appletree-Geländes zurück. Foto: Ripking

Diepholz - Von Jannick Ripking. „Ich habe von einem Freund gehört, dass er jemanden kennt, der etwas gehört hat.“ So könnte ein klassischer Einstieg für Gerüchte aussehen. Den diesjährigen „Secret Act“ des Appletree Garden Festivals auf Lüdersbusch begleiteten seit Donnerstag auch diverse Gerüchte. Es wurde gemunkelt und gerätselt, wer als Überraschungsband am Freitagnachmittag auf der kleinen Waldbühne auftritt. Viele Namen wurden unter den Besuchern gehandelt. Neben Alice Merton fiel dabei ein Name besonders häufig: AnnenMayKantereit. Und der erwies sich als richtig.