Mann steigt durch Fenster und fordert Geld von Fahrdienst-Mitarbeiterin

Ein unbekannter Mann ist in Diepholz in das Gebäude eines sozialen Fahrdienstes eingestiegen und hat von einer Mitarbeiterin Geld gefordert. Bei der Suche nach dem Flüchtigen kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Diepholz - Ein bislang unbekannter Mann war laut Angaben der Polizei am Montagvormittag gegen 8.50 Uhr durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster in das Gebäude eines sozialen Fahrdienstes in Diepholz an der Straße „Am Heldenhain“ eingedrungen. Dort traf der Mann auf eine Mitarbeiterin und forderte Geld von ihr.

Die Mitarbeiterin schloss sich daraufhin in einem anderen Raum ein und verständigte die Polizei. Der Mann flüchtete, die Polizei leitete eine umfassende Fahndung ein. Auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Täterbeschreibung nach Raubüberfall in Diepholz

Die Frau beschreibt den Täter als etwa 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er soll eine normale bis leicht untersetzte Statur haben sowie ein südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der Mann mit einer kurzen Jeanshose und einem dunklen Oberteil. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können, werden von den Polizeibeamten gebeten, sich bei ihren Kollegen in Diepholz unter Telefon 05441/9710 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, das durch die hohen Außentemperaturen bedingte vermehrte Lüften von Gebäuden nicht unbeaufsichtigt durchzuführen. Einbrecher und Diebe nutzen diese Gelegenheit immer wieder aus, heißt es, um sich schnell und unbemerkt durch geöffnete Fenster und Türen Zutritt zu fremden Gebäuden zu verschaffen.