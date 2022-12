Überfall auf den Diepholzer Autohof: 32-Jähriger festgenommen

Von: Wiebke Bruns

Acht Tage nach dem Überfall könnte der Schuldige festgenommen worden sein. © ej

Ein 32 Jahre alter Mann aus Berlin ist festgenommen worden. Er soll den Autohof am Bundesstraßen-Kreisel in Diepholz (Ovelgönne) überfallen haben.

Verden/Diepholz – Nach dem bewaffneten Überfall auf den Autohof am Bundesstraßen-Kreisel in Diepholz (Ovelgönne) am 4. Dezember hat die Polizei acht Tage später einen dringend tatverdächtigen 32 Jahre alten Mann festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wurde am Dienstag durch einen Haftrichter ein Haftbefehl wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung erlassen.

Am Sonntag vergangener Woche soll der Mann gegen 22 Uhr einer 32 Jahre alten Mitarbeiterin der Tankstelle ein Messer gezeigt und Geld gefordert haben. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden erlangte der Täter einen dreistelligen Betrag und flüchtete mit einem Auto, das schon einmal bei einem Tankbetrug im Oldenburgischen genutzt worden sei.

Nach der Tat sei das Fahrzeug unerlaubt in einer fremden Garage in Lohne abgestellt worden. Die darüber verwunderte Eigentümerin habe die Polizei informiert. Diese habe das Auto abholen lassen und auf einen Verwahrplatz gebracht.

„Auf der Suche nach seinem Auto“ habe der Beschuldigte bei der Frau nach dem Verbleib seines Wagens gefragt. Zudem meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei. Er habe einen Fahrgast, der sein Auto suchen würde.

Wo es sich befindet, erfuhr der 32-Jährige nach seiner Festnahme. Der Beschuldigte mit Wohnsitz in Berlin schweige bislang zu den Tatvorwürfen.