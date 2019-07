Mit Tränen und Freude

Diepholzer Gymnasium Graf-Friedrich-Schule verabschiedet langjährige Lehrkräfte

+ Ihr letzter Tag nach vielen Jahren an der Graf-Friedrich-Schule: Schulleiter Lars Buse (rechts) verabschiedete Dietrich Ahrenshop, Monika Decker, Michael Macke, Maike Schöning und Lea Eichner (von links). Foto: Jansen

Diepholz – Tränen flossen am Mittwochvormittag in der Mensa des Diepholzer Gymnasiums Graf-Friedrich-Schule (GFS). Tränen des Abschiedsschmerzes und auch der Rührung und Freude über liebevolle und wertschätzende Beiträge von Kollegen. Vier Lehrkräfte hatten ihren letzten Tag an der GFS, darunter drei nach mehreren Jahrzehnten. Gerührt waren alle.