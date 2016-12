Tradition: Ein Eigenheim geht in die Luft

Knallerei im Kreis kostet etwa 353 100 Euro

LANDKREIS DIEPHOLZ - Von Anke Seidel. In den ersten Minuten des neuen Jahres wird es laut und bunt. Das ist Tradition – und die lassen sich Bürger etwas kosten. Nach aktuellen Schätzungen des Verbands der pyrotechnischen Industrie geben sie bundesweit 133 Millionen Euro für Böller und Feuerwerksraketen aus – pro Kopf etwa 1,65 Euro. Dieser Hochrechnung zufolge gehen im Landkreis Diepholz in wenigen Stunden schätzungsweise 353 100 Euro in die Luft – der Wert eines stattlichen Eigenheims also.

Manche Menschen können den Jahreswechsel kaum erwarten und lassen es bereits seit einigen Tagen krachen. Ein Ärgernis, wie Diskussionen in sozialen Netzwerken beweisen – wie zum Beispiel in der Facebook-Gruppe „Unsere schöne Stadt Bassum“. Dort beklagen junge Eltern und Tierhalter den Stress, dem ihre Schützlinge durch die unberechenbare Vor-Böllerei ausgesetzt sind. Andere befürchten das Déja-Vu traumatisierter Flüchtlinge.

Verantwortungsbewusstsein und Vorsicht sind im Umgang mit Feuerwerkskörpern ein Muss. Darauf weist das Ordnungsamt der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in einer Mitteilung hin, die für alle Städte und Gemeinden gilt: „Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist grundsätzlich verboten!“

Die Samtgemeinde warnt: „Verstöße stellen Ordnungswidrigkeiten dar. Diese können im Einzelfall mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro geahndet werden.“

Enorm wichtig sei es, bei Feuerwerkskörpern exakt die Gebrauchsanweisung zu beachten – und nur solche zu zünden, die vom BAM (Bundesamt für Materialforschung und -prüfung) eine Identnummer erhalten haben. Außerdem gelte: „Kinder müssen auf die Gefahren von Knallkörpern und Raketen hingewiesen werden.“

Tischfeuerwerk dürfe nur auf nichtbrennbaren Unterlagen – wie Prozellanteller – entzündet werden. Wunderkerzen und Jugendfeuerwerk sollten von Kindern – nach Aufklärung über Sicherheitsmaßnahmen – nur im Freien und unter Aufsicht abgebrannt werden. Raketen sollten nur aus einer standsicheren Flasche, in einem Kasten oder einem Rohr senkrecht nach oben stehend gezündet werden. Genauso gelte: „Nie in der Hand halten und starten lassen. Durch den Feuerstrahl kann es zu schweren Verletzungen kommen.“

Sogenannte „Versager“ sollten auf keinen Fall erneut gezündet werden. Sie sollten mindestens fünf Minuten unberührt bleiben und dann in einem Wassereimer entsorgt werden.