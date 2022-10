Diepholz: Fernwärme wird teurer

Von: Eberhard Jansen

Das Blockheizkraftwerk im Wohngebiet Kapellenweg an der Kreuzung Geschwister-Scholl-Straße / Julius-Leber-Straße i Diepoholz wurde vor etwa 25 Jahren gebaut. © Jansen

Diepholz – Etwa 400 Euro mehr im Jahr, ein Anstieg von 138 auf 540 Euro. Die Nachricht über diese Erhöhung des Grundpreises bekamen 89 Kunden, die im Diepholzer Wohngebiet Kapellenweg aus dem dortigen Blockheizkraftwerk (BHKW) der Stadtwerke Huntetal Fernwärme beziehen, schon im Sommer – noch bevor die Preise für Strom und Gas explodierten. In mehr als 20 Jahren hatte der Grundpreis nur geringfügig geschwankt.

Jetzt kalkulierten die Stadtwerke den Grundpreis für die Anschlüsse neu. „Die Preise mussten unabhängig von den Investitionen in das BHKW angepasst werden, da sie nicht mehr marktgerecht waren und zu Verlusten in Höhe bis zu 100 000 Euro pro Jahr bei den Stadtwerken führen würden“, erklärte Stadtwerke-Sprecherin Bianca Lekon: „Die Änderung der Preisformel war aufgrund rechtlicher Vorgaben notwendig geworden.“ Auch die neuen Preise seien in der Gesamtkostenbetrachtung im Vergleich zu konventioneller Beheizung günstiger. Die notwendigen Investitionen in die Nahwärmeanlagen machen die Wärmeversorgung zusätzlich effizienter und ökologisch nachhaltiger, so die Stadtwerke.

Die Preiserhöhung an sich kritisierten die Fernwärme-Kunden des Gebietes nicht – wohl aber eine ihrer Meinung nach undurchsichtige Information darüber durch die Stadtwerke. Konkret: Da es in der Ankündigung von Informationsveranstaltungen der Stadtwerke im Sommer auf den ersten Blick nur davon die Rede war, dass die Fernwärme durch moderne Technik „grüner“ werden solle, gingen viele der eingeladenen Kunden nicht hin, da sie das dabei auch vorgesehene Thema „Preiserhöhung“ nicht erkannten. Zudem sei die in den Veranstaltungen präsentierte Formel zur Berechnung der Grundpreiserhöhung nicht verständlich gewesen, beklagt eine Anwohner-Arbeitsgruppe, die aus Nadine Brunke, Bernd Ludwig, Reinhild Leewe, Bernd Brüning und Björn Sperling besteht. Sie und andere Fernwärmekunden des Gebietes hatten sich im August an den damaligen Ratsherrn Gerhard Friedrichs gewandt, der ebenfalls im Gebiet Kapellenweg wohnt und somit Fernwärmekunde ist. Er unterstützte die Arbeitsgruppe, die einen Gesprächstermin mit Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke suchte und diesen schnell bekam.

Blockheizkraftwerk vor etwa 25 Jahren gebaut Das vor etwa 25 Jahren im Gebiet Kapellenweg an der Kreuzung Geschwister-Scholl-Straße / Julius-Leber-Straße gebaute Blockheizkraftwerk war ursprünglich in seiner Kapazität auch für die Versorgung des nachfolgenden Gebietes Kapellenweg II konzipiert. Doch die Grundstücke dort wurden später nicht von der Stadt Diepholz, sondern von der Kreissparkasse vermarktet. Diese war gegen den zwangsweisen Anschluss der Grundstücke an das Fernwärmenetz. So gab es den Ratsbeschluss, hier individuelle Heizungen in den Häusern zuzulassen.

Nach dem Gespräch und weiterem Engagement der Anwohner-Arbeitsgruppe kündigten die Stadtwerke Huntetal an, dass alle betroffenen Haushalte des Gebietes Kapellenweg ein zusätzliches Informationsschreiben zur aktuellen Neuberechnung der Fernwärmekosten bekommen, in dem aufgetauchte Fragen beantwortet werden. Die Stadtwerke hatten bereits alle Haushalte, die Fernwärme beziehen, mit den zugesandten Vertragsunterlagen über die aktuellen technischen Regelungen und Preise für die Versorgung mit Fernwärme informiert.

„Der schriftliche Vertragsabschluss ist für die Gültigkeit nicht notwendig“ so Stadtwerke-Sprecherin Bianca Lekon, „denn durch die Veröffentlichung der neuen Preisstruktur/technischen Regelungen im Sommer sind diese bereits gültig.“ Die Verträge würden aber für zusätzliche Klarheit sorgen.

170 Haushalte und Betriebe betroffen

Nach Aussagen der Kunden-Arbeitsgruppe seien von dem neuen Grundpreis für Fernwärmeanschlüsse (je nach Definition „Nahwärmeanschlüsse“) insgesamt 170 Haushalte und Betriebe betroffen. Neben den 89 im Gebiet Kapellenweg I auch die Hauseigentümer im Wohngebiet Lange Wand I, im neuen Gebiet Lange Wand III sowie im Hülsmeyer-Park in Eydelstedt. Diese Gebiete haben, beziehungsweise bekommen noch jeweils eigene zentrale Wärmeversorgungen.

Die Arbeitsgruppe akzeptiert die aktuelle Preiserhöhung. Mit in gewissem Rahmen möglichen jährlichen Schwankungen gilt der neue Grundpreis für zehn Jahre.