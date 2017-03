Teure Veranstaltungen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Stadtfest, „Kunst in der City“, Weihnachtsmarkt und Grafensonntag: All das und mehr stellt die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz für die Bürger auf die Beine. Ehrenamtlich arbeiten die Vorstands-und Arbeitskreismitglieder dafür.

Doch trotzdem gehen der Fördergemeinschaft die Kosten für die Veranstaltungen langsam an die finanzielle Substanz. Ein Minus von 7 500 Euro wies der Kassenbericht 2016 auf, den Schatzmeisterin Anke Bode bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend im „Gänsestübchen“ vorlegte. Größter Ausgabeposten in der laut Kassenprüfer sehr korrekten Buchführung waren „Veranstaltungen“ mit 60 000 Euro.

Darin sind unter anderem Kosten für Bands und Bühnen enthalten. Zwar tragen Sponsoren, die Stadt Diepholz und die Diepholzer Wirtschaftsförderung ihren finanziellen Teil zu Veranstaltungen bei, dennoch musste die Fördergemeinschaft 2016 an ihre Rücklagen gehen. Wie hoch diese noch sind, wies der Kassenbericht. Klar scheint aber: Mehrmals kann sich die Fördermeinschaft ein solches Minus kaum leisten.

Lösung für Finanzprobleme gesucht

Über die Lösung des Finanzproblems diskutiert der Fördergemeinschafts-Vorstand zurzeit. „Wir wollen nicht an der Qualität der Veranstaltungen sparen“, betont Vorsitzender Mark Kürble. Auch soll deren Zahl nicht verringert werden. Kürble brachte es auf den Punkt: „Wir brauchen mehr Geld!“ Möglicherweise wird deshalb für das Weinfest am 25. und 26. August auf der Schlossinsel Eintritt erhoben. Auf jeden Fall folgte die Versammlung, zu der 22 der 180 Mitglieder gekommen waren, dem Vorschlag des Vorstands einstimmig und erhöhte den jährlichen Beitrag für Vollmitglieder um 20 Euro auf 160 Euro und für fördernde Mitglieder um fünf Euro pro Jahr.

Einen Wechsel gab es im Vorstand: Nach drei Jahren wurde Anke Bode als Schatzmeisterin verabschiedet. Mark Kürble dankte ihr mit einem Blumenstrauß. Einstimmig zum Nachfolger wurde Maximilian Brüning gewählt, der wie Anke Bode bei einer Bank arbeitet.

2016 erfolgreich

Zu Beginn der Versammlung hatte Vorstandsmitglied Frauke Laking auf die erfolgreichen Veranstaltungen 2016 zurückgeblickt. Mark Kürble stellte die Aktionen 2017 vor. Dazu gehört zunächst der verkaufsoffene Sonntag zum Frühjahrsmarkt (23. April) mit dem Motto „Bauernmarkt“.

Die Ausstellung von „Kunst in der City“ (12. bis 18. Juni) ist dieses Mal der 2016 verstorbenen Künstlerin Inka Uzoma aus Donstorf gewidmet, teilte Bärbel Schmitz mit, die diese Veranstaltung wieder organisiert. Dass „Kunst in der City“ terminlich mit dem Fest des Schützenkorps zusammenfällt, hält sie für unproblematisch. Für den Weihnachtsmarkt sucht die Fördergemeinschaft wieder eine große Tanne. Wer einen solchen Baum spenden möchte, kann sich schon jetzt an Mark Kürble wenden.