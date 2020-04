Nur auf Telefonbestellung

Diepholz – Die Diepholzer Eiscafés De Martin und Tomasella verkaufen wieder. Allerdings unter Einhaltung strikter Vorgaben. So ist die Abholung und der Außer-Haus-Verkauf zwar möglich, aber nur nach vorheriger telefonischer Bestellung. Das teilte Landtagsabgeordnete Silke Lesemann mit, nachdem Ingo Estermann, Kreistagsabgeordneter und Vorsitzender des Diepholzer SPD-Ortsvereins, der Sache auf den Grund gegangen war.

„Die Frage, inwieweit Eiscafés ihre Waren anbieten können, hat in Diepholz zu Unklarheiten geführt“, so Estermann. „Es schien zunächst, als wäre in diesem Bereich gar nichts möglich.“ Im Dialog mit den zuständigen Behörden fand er heraus, dass die Geschäfte zwar geschlossen bleiben müssen, aber der Außer-Haus-Verkauf definitiv möglich ist.

„Das ist sicher für alle ein wenig verwirrend“, gibt Vittorio De Martin, Inhaber des Eiscafés De Martin, im Hinblick auf die Bestellform zu, aber das sei immer noch besser als, wenn der Betrieb komplett auf Eis liegt. Auch Gino Genc freut sich, dass das Eiscafé Tomasella, das sein Sohn Dennis betreibt, wieder verkaufen darf: „Das ist wichtig für uns. Davon leben wir.“

Beide Eiscafés achten auf die Sicherheitsvorschriften. Das Eis wird nur in Bechern und in Paketpapier eingepackt herausgegeben. „Was anderes ist nicht erlaubt“, sagt Vittorio De Martin.

Am ersten Tag lief der Eisverkauf für beide Eisdielen noch verhältnismäßig schleppend. „Das ist erst einmal ein Versuch“, sagt De Martin. Auch Gino Genc hat bis zum Nachmittag erst wenige Eis-pakete verkauft. „Aber ich finde es toll, dass wir wieder weitermachen können“, sagt er. Gerade bei dem derzeit guten und warmen Wetter freue es ihn, dass die Diepholzer jetzt wieder frisches Eis bekommen können.

„Gerade jetzt ist es, natürlich unter Einhaltung von Kontaktminimierung und Abstandsgebot, sinnvoll, wenn man einkauft, gezielt vor Ort zu kaufen. Denn für eine hohe Lebensqualität vor Ort werden alle Betriebe auch nach der Krise gebraucht“, so Ingo Estermann. jr