Zehn Jahre Projekt für Kinder und Jugendliche in Diepholz

Technik als Erlebnis

+ © Jansen Einen Weihnachtbaum mit LED-Muster baut Niklas Hockmann. Er macht seit vier Jahren bei „Erlebnis Technik“ mit. © Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Niklas Hockmann baut einen Weihnachtsbaum. Keinen normalen, sondern einen kleinen mit einem bunten Muster aus LEDs. Der 16-jährige Diepholzer macht seit vier Jahren mit bei „Erlebnis Technik“. Bei ihm ist das Ziel des Projekts erreicht: Niklas möchte einen technischen Beruf ergreifen. „Zehn Jahre Erlebnis Technik“ wurde am Dienstagnachmittag in der Kfz-Werkstatt des Berufsbildungszentrums (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz gefeiert.