Elfmeterschießen: „Muris Mädels“ und „Inteamrazur“ ganz vorn

18 Teams am Start

+ © Reckmann „Muris Mädels“ und „Inteamrazur“: Das beste Damen- und das beste Herrenteam des Elfmeterschießens in Sankt Hülfe-Heede bei der Siegerehrung. © Reckmann

Sankt Hülfe / Heede - Elfmeter ist nicht gleich Elfmeter: Wo der eine Schütze den Ball mit voller Wucht in die Maschen zimmert, gibt eine andere Schützin der Kugel einen leichten Schubs, sodass sie fast in Zeitlupen-Tempo neben dem Pfosten ins Tor rollt. Wie unterschiedlich die Herangehensweisen beim Duell vom Punkt sein können, das wurde beim Elfmeterschießen für Firmen und Vereine des TuS Sankt Hülfe-Heede am Freitagabend wieder deutlich.