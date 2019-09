Taxi auch nachts

Kreistag beschließt Rechtsgrundlagen

Landkreis Diepholz – Einstimmig hat der Kreistag neue Rechtsgrundlagen für den Taxenverkehr im Landkreis Diepholz beschlossen. Was das in der Praxis bedeutet, erläuterte Kreisrat Jens Hermann Kleine den Zuhörern. Gesichert ist zum Beispiel, dass Bürger sich auch nachts auf ein Taxi verlassen können. Gleichzeitig beschloss der Kreistag eine moderate Erhöhung der Entgelte – so, wie es der Fachausschuss empfohlen hatte (wir berichteten bereits). Marlies Plate (Bündnis 90/Die Grünen) erinnerte an die Bedeutung der Taxen für die Mobilität im Flächenlandkreis Diepholz – und wollte genau die aus Klimaschutzgründen grundsätzlich behandelt wissen. sdl