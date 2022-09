„Tante Enso“ in Aschen? Jetzt sind die Bürger gefragt und gefordert

Von: Janin Meyer

Teilen

In Aschen stößt die Idee hinter „Tante Enso“ auf großes Gehör: Das Zelt auf dem Gelände des Heimatmuseums war rappelvoll. © Meyer

Etwa 250 Bürger informieren sich in Aschen über eine mögliche Ansiedlung des Supermarkts „Tante Enso“. Ob das Projekt tatsächlich umgesetzt wird, hängt nun von den Bürgern selbst. Sie müssen erst Anteile kaufen, um dann vor Ort einkaufen zu können.

Aschen – Soll ein Supermarkt nach Aschen kommen? Wenn es nach dem Interesse der Bürger geht, sieht es ganz danach aus. Etwa 250 interessierte Menschen hatten sich am Donnerstagabend auf dem Gelände des Heimatmuseums zur Informationsveranstaltung eingefunden. Ob „Tante Enso“ (die Mediengruppe Kreiszeitung berichtete) tatsächlich kommt, hängt jetzt von den Bürgern selbst ab. „Vier Wochen haben sie ab sofort Zeit, um ausreichend Anteile zu erwerben“, betonte Thorsten Bausch.

Der Geschäftsführer von „myEnso“ hatte zuvor genau erläutert, wie ein „Tante Enso“-Laden in Aschen funktionieren könnte und stellte sich den Fragen der Bürger.

„Tante Enso“ will bundesweit wachsen

Angedacht sei, in der Scheune am Rand des Museumsgeländes einen entsprechenden Markt zu installieren, der sowohl an fünf Stunden pro Werktag geöffnet hat, als auch 24 Stunden mit einer „Tante Enso“-Karte zugänglich ist. „Der ,Tante Enso’ in Aschen soll genau auf Sie zugeschnitten sein und der für Sie als Aschener beste Supermarkt sein“, betonte Bausch während seiner Vorstellung. So könnten die Anteilsinhaber zum Beispiel die Öffnungszeiten mitbestimmen, und auch das Angebot richte sich nach den Bedürfnissen der Bürger. „Zusätzlich zu den Marktführern in den verschiedenen Bereichen bieten wir an vielen Stellen auch Produkte von sogenannten Lokalen Helden und sogenannten Foodpionieren an“, erklärte der Geschäftsführer. „Wird ein Produkt nicht verkauft, verschwindet es auch wieder aus dem Regal“, fügte er hinzu. Bundesweit gibt es bisher 13 „Tante Enso“-Geschäfte, bis Ende des Jahres sollen es 25 werden.

Und was sind „Lokale Helden“ und „Foodpioniere“? Laut Bausch möchte „myEnso“ auch kleineren Betrieben und Start-ups die Möglichkeit geben, ihre Produkte im Supermarktregal zu präsentieren. Sie bekommen einen Platz direkt neben dem Marktführer in der jeweiligen Kategorie. Das sind die „Foodpioniere“. „Lokale Helden“ sind Anbieter direkt aus der Region, deren Produkte etwa 15 bis 20 Prozent im „myEnso“-Sortiment ausmachen sollen. „Zum Beispiel Backwaren, Molkereiprodukte oder Frischwaren“, erklärte Bausch. „Grundsätzlich sollen Sie sich Ihren ,Tante Enso’ maßschneidern können“, betonte er.

In Aschen stößt dieses Konzept auf großes Gehör. Das zeigte sich auch in einem Video, das der Verein „Aschen Aktiv“ zuvor gedreht hatte. Das Geschäft solle auch eine Art Treffpunkt werden, die Menschen wieder mehr verbinden. Es solle nicht nur älteren Menschen, sondern auch Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, eigenständig den Einkauf zu bewältigen.

Geschäftsführer Thorsten Bausch informierte über das Konzept des Supermarkts. © Meyer

Auch Aschens Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek zeigte sich angesichts des großen Interesses vonseiten der Bürger optimistisch: „Ich hatte mit 100 oder 150 Menschen gerechnet. Dass jetzt so viel mehr gekommen sind, zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, betonte er. Thorsten Bausch sah das Ganze etwas nüchterner: „Mir sind die Personen wichtig, die hinter den Anteilen stehen“, betonte er. Dabei ginge es nicht allein darum, die nötigen 300 Anteile an der Genossenschaft zu veräußern (wir berichteten), sondern diese auch auf viele Schultern zu verteilen. „Wir brauchen ausreichend Menschen, die dieses Projekt unterstützen“, erklärte der Geschäftsführer. Dann stünde einer Eröffnung im ersten Quartal 2023 nichts entgegen.

Einmal Mitglied in der Genossenschaft, immer Mitglied?

„Und was passiert, wenn die 300 Anteile nicht zusammen kommen? Muss ich dann Mitglied der Genossenschaft bleiben?“, lautete eine Frage aus den Reihen des Publikums. „Sie sind dann zunächst Genossenschaftsmitglied, das ist richtig“, erklärte Bausch. Diese Mitgliedschaft können Sie aber kündigen und bekommen dann Ihr Geld zurück“, sagte er.

Der Kritik aus Reihen der Zuschauer, im „Tante Enso“ in Schnega gebe es bereits Personalprobleme und der Mutmaßung, diese könnten mit schlechtem Umgang mit dem Personal in Zusammenhang stehen, entgegnete Bausch: „Das Personalproblem in Schnega haben wir nicht, weil die Mitarbeiter abhauen. Es ist ganz normal, dass es auf dem Land zu Personalengpässen kommen kann.“