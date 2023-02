Talent, Fleiß und Disziplin: „Jugend musiziert“ in Diepholz

Von: Eberhard Jansen

Evelyn Siebert (10) hat sich - wie vier weitere Klavierschüler aus dem Südkreis – für den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert. © Jansen

Wo ansonsten politische Diskussionen geführt und Vorträge gehalten werden, standen am Sonntagnachmittag große musikalische Talente im Mittelpunkt: Preisträger des 60. Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ gaben ein gut einstündiges Konzert im Sitzungssaal des Diepholzer Rathauses.

Diepholz – Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die Landkreise Diepholz, Nienburg und Schaumburg hatte vor einigen Wochen in Syke stattgefunden. Die dabei erfolgreichen hochmusikalischen Jugendlichen aus dem Südkreis zeigten am Sonntag in Diepholz vor meist mit Eltern und anderen Verwandten gefüllten Reihen im Sitzungsstall ihr Können. Bis auf die jungen Violistinnen Clara Maria Ferreira Pinheiro und Leni Kleffmann spielten alle Klavier. Die Preisträger kamen fast ausschließlich von der Diepholzer Klavierschule Caroline Häberle. Allein Preisträger Jonas Tran hatte sein Instrument in der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz gelernt.

Die Regionalpreisträger von „Jugend musiziert“ aus dem südlichen Landkreis Diepholz mit Regionalleiterin Yvonne Sextroh (rechts), stellvertretende Landrätin Dörte Meyer (3. von rechts), Bürgermeister Florian Marré (3. von links) und Nico Striewisch (links) als Vertreter des Sponsors Kreissparkasse Grafschaft Diepholz. © Jansen

Aus der Klavierschule Häberle kamen auch die fünf Regionalpreisträger, die sich für den Landeswettbewerb qualifiziert haben: Evelyn Siebert, Joella Sophie Wegner, Anita Krause, Lukas Meyer und Adelina Stel. Preise im Regionalwettbewerb hatten zudem Viktoria Häberle, Valerie-Kate Schulz, Julia Freier und Daniel Oberdörfer erspielt.

Wegen Erkrankung beim Konzert nicht auftreten konnten Hannah Friedrich (Violine) und Frerk Köhn (Viola). Auch die Schlagzeugerin Anastasia Arwen Pliska fehlte.

„Bei den Auftritten sieht man, was passiert, wenn Talent, Fleiß und Disziplin zusammenkommen“, sagte der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré. Es sei ein langer Weg zu diesem Erfolg. Yvonne Sextroh, Regionalleiterin von „Jugend musiziert“ betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung von Live-Konzerten, die nun nach der Corona-Pandemie wieder möglich sind. Auch „Jugend musiziert“ hatte darauf drei Jahre lang verzichten müssen. Stellvertretende Landrätin Dörte Meyer überreichte die Urkunden an die Preisträger und gratulierte ihnen im Namen des Landkreises Diepholz: „Für Menschen hat Musik extrem viel Bedeutung.“