Tagesklinik und 25 Betten mehr für die Klinik Diepholz

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Eine Million Euro wollen die Alexianer Landkreis Diepholz in diesem Jahr in die Klinik Diepholz investieren. „Das Ambiente der Stationen soll verbessert werden“, erklärte Alexianer-Regionalgeschäftsführer Uwe Lorenz im Gespräch mit unserer Zeitung. Außerdem wird im Diepholzer Krankenhaus eine Tagesklinik für psychisch erkrankte Menschen eingerichtet.

Für diese Tagesklinik hat das niedersächsische Sozialministerium den Alexianern den Zuschlag gegeben. Es gab laut Uwe Lorenz auch noch einen Antrag aus dem Landkreis Vechta, eine solche Einrichtung zu betreiben.

Die Tagesklinik soll eine Außenstelle des „Zentrums für seelische Gesundheit“ der Alexianer-Klinik Bassum werden. 14 Plätze für psychisch kranke Patienten, die nicht stationär aufgenommen werden (müssen), sollen in Diepholz eingerichtet werden. Damit werden etwa 15 neue Arbeitsplätze unter anderem in den Bereichen Pflege, Ergotherapie und Psychotherapie geschaffen.

Zurzeit sucht die Klinik-Leitung nach geeigneten Räumen im Krankenhaus und in einem Nebengebäude. Da entsprechende Umbauten erforderlich sind, ist nicht klar, ob die Tagesklinik noch in diesem Jahr ihren Betrieb aufnehmen kann.

Nicht nur durch die neue Tagesklinik blickt Geschäftsführer Uwe Lorenz positiv gestimmt in die Zukunft. Die Auslastung aller drei Alexianer-Kliniken im Landkreis Diepholz sei gut. Insgesamt 18 151 Patienten (beziehungsweise Behandlungsfälle) hatten die Krankenhäuser in Diepholz, Sulingen und Bassum im Jahr 2016. Damit stagniert die Auslastung praktisch auf hohem Niveau. Der Rückgang gegenüber 2015 beträgt lediglich 0,6 Prozent (103 Patienten/Fälle) im Klinikverbund.

Die Klinik Bassum hatte im vergangenen Jahr 6 219 Patienten (Fälle), die Klinik Sulingen 6 004 und die Klinik Diepholz 5 928.

Insbesondere die gute Auslastung des Hauses in Diepholz ist für die Alexianer erfreulich. Im Jahr 2015 hatte es nach den Diskussionen um eine mögliche Schließung, vielen Protesten und dem Weggang von Ärzten im zweiten Halbjahr einen spürbaren Patientenrückgang gegeben. „Den haben wir 2016 wieder aufgeholt“, freut sich Uwe Lorenz.

Deshalb hat die Klinikleitung nun sogar die Ausweitung der Bettenkapazität in Diepholz von 130 auf 155 im Visier. Diese sollen durch die Aktivierung der Station fünf geschaffen werden. Dieser Bereich des Hauses wird aber wegen des noch in diesem Jahr nach und nach erfolgenden Umbaus der Stationen als Ausweich-Station während der Bauarbeiten gebraucht. Danach dient diese Station zur Erweiterung den Kapazität in Diepholz um 25 Betten.

Die Stationen eins bis vier sollen unter anderem so umgebaut werden, dass direkt gegenüber des Aufzuges eine zentrale „Stationskanzel“ (Rezeption) entsteht. Auch soll das gesamte Ambiente in Zimmern und Fluren verbessert werden.

Unverändert bleiben – beziehungsweise verlängert wurden – laut Uwe Lorenz die Verträge mit der Urologie in der Klinik Diepholz, mit dem Gynäkologen Dr. Dariusz Malan und mit der Radiologie Grafschaft Diepholz (Dieter Wistuba).

Für die Kapazitätserweiterung in der Klinik Diepholz suchen die Alexianer noch Pflegekräfte. Überhaupt sei es ein großes Problem, Pflegepersonal zu bekommen.

Gesellschafter der drei Alexianer Kliniken im Landkreis sind zu 52 Prozent die Alexianer GmbH und der Landkreis Diepholz mit 48 Prozent Gesellschafteranteilen.